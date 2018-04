ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(18.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse vertritt Analyst Itay Michaeli von der Citigroup in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin eine neutrale Haltung.Laut Medienberichte habe CEO Elon Musk einen Model 3-Produktionsstopp angeordnet, um Engpässe bei der Produktion zu beseitigen. Damit solle die Produktion auf 3.000 bis 4.000 Einheiten pro Woche gesteigert werden können. Nach einem weiteren Upgrade Ende Mai solle Ende des zweiten Quartals eine Wochenproduktion von bis zu 6.000 Fahrzeugen möglich sein.Die Citigroup-Analysten halten allerdings die Frage nach der Dauerhaftigkeit der Model 3-Nachfrage für entscheidender. Bullen dürften argumentieren, dass eine höhere Produktionsrate Druck von der Bruttomarge nehmen werde. Damit würde die Story eines Umkehrpunkts beim Cash flow keinen Schaden nehmen.Die Aktienanalysten der Citigroup bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "neutral" sowie das Kursziel von 347,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,51 Euro +1,75% (18.04.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:238,56 Euro +2,59% (18.04.2018, 17:53)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 295,68 +2,78% (18.04.2018, 18:01)