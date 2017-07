WKN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (11.07.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Deutliche Erholungsbewegung möglich! ChartanalyseBis April dieses Jahres hielt sich das Wertpapier von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) noch in einer volatilen Seitwärtsphase zwischen 114,90 US-Dollar sowie im Hoch bei 291,42 US-Dollar auf, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Innerhalb dieser hätten Markteilnehmer eine größere inverse SKS-Formation etabliert, die schließlich im April dieses Jahres zur Oberseite regelkonform habe aufgelöst werden können und auf ein Verlaufshoch von 386,99 US-Dollar aufwärts geführt habe. Nur wenig später hätten aber deutliche Gewinnmitnahmen eingesetzt und den Wert bis nahe an die 2014'er Hochs bei 291,42 US-Dollar wieder abwärts gedrückt. Dieser Bereich sorgte in dieser Handelswoche nun für eine deutliche Stabilisierung und könnte sehr bald eine Gegenbewegung einläuten - Kurzfristig kann man daher von steigenden Kursnotierungen profitieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 11.07.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:275,85 EUR -0,27% (11.07.2017, 13:28)276,05 EUR -0,46% (11.07.2017, 13:40)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:316,05 USD +0,90% (10.07.2017, 22:00)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014