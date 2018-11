Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 230,00 Sell UBS Colin Langan 19.11.2018 260,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 13.11.2018 430,00 Outperform Macquarie - 08.11.2018 411,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 30.10.2018 320,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 29.10.2018 222,00 Sell Morningstar - 28.10.2018 410,00 Outperform Wolfe Research Dan Galves 26.10.2018 300,00 Neutral Nomura Romit Shah 25.10.2018 400,00 Buy Cascend Securities - 25.10.2018 210,00 Underweight Barclays Brian A. Johnson 25.10.2018 412,00 Market Outperform JMP Securities - 25.10.2018 225,00 Underweight J.P. Morgan Securities Ryan Brinkman 25.10.2018 225,00 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 25.10.2018 325,00 Sector Perform RBC Capital Markets Joseph Spak 25.10.2018 291,00 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 25.10.2018 396,00 Overweight Piper Jaffray Alexander Potter 25.10.2018 418,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 24.10.2018

Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

304,56 EUR -1,40% (20.11.2018, 14:14)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

353,47 USD -0,24% (19.11.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Quartalszahlen zu? 430 oder 210 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 24. Oktober 2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 präsentieren. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24.10.2018 zu entnehmen ist, habe Tesla im Sommerquartal schwarze Zahlen geschrieben. Unter dem Strich habe ein Überschuss von 312 Mio. USD (274 Mio. Euro) gestanden. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum sei noch ein Verlust von rund 619 Mio. USD angefallen. Die Erlöse seien - angekurbelt vom reißenden Absatz des Hoffnungsträgers Model 3 - um fast 130% auf 6,8 Mrd. USD in die Höhe geschossen. Die Erwartungen seien damit klar übertroffen worden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Robert W. Baird, Ben Kallo, in einer Aktienanalyse vom 30.10.2018 das Kursziel von 411,00 USD und das outperform"-Votum bestätigt. Das WSJ habe berichtet, dass die Staatsanwaltschaft im Zuge ihrer Ermittlungen mit Mitarbeitern in Kontakt getreten sei. Tesla Inc. habe ein Statement herausgegeben, wonach keine Vorladung durch das US-Justizministerium erfolgt sei. Der Analyst sei der Auffassung, dass es die Behörden schwer haben würden, ein kriminelles Fehlverhalten nachzuweisen. Kallo rate Anlegern, etwaige Kursschwächen infolge von negativen Schlagzeilen zum Einstieg zu nutzen.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Barclays und liegt bei 210,00 Euro. Brian Johnson, Aktienanalyst von Barclays, hat in einer Aktienanalyse vom 25.10.2018 sein Kursziel und das "underweight"-Votum bestätigt. Die gute Liquiditätslage und die unerwartet starke Profitabilität des Elektroautobauers sollten die extrem negativ eingestellten Marktteilnehmer zumindest für eine Weile verstummen lassen, so der Analyst. Die Zweifel an der Bewertung des Unternehmens seien damit jedoch nicht zerstreut.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: