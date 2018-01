ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: 335,00-Dollar-Marke auf der Wunschliste - ChartanalyseIn Kürze präsentiert CEO Elon Musk Verkaufszahlen von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) zum vierten Quartal 2017 und wird Rechenschaft über das Gelingen der Produktionssteigerung des neuen Model 3 ablegen müssen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Viele Experten würden nämlich nicht mit einer signifikanten Produktionssteigerung rechnen und sähen sogar die Ziele für das Jahr 2018 in Gefahr.Der technische Blickwinkel auf den Kursverlauf der Tesla-Aktie offenbare ein etwas angeschlagenes Bild, seit einem Quartal befinde sich das Wertpapier nämlich in einem klaren Abwärtstrend, habe bislang die wichtige Horizontalunterstützung bei rund 290,00 US-Dollar jedoch verteidigen können. Im Gegensatz zu vielen deutschen Aktien sei der Jahresstart bei Tesla gelungen und habe ein kleines Kursplus hervorgebracht. Auf Wochenbasis habe sich das Papier auf der 50-Wochen-Durchschnittslinie abstützen können, von einem Kaufsignal sei die Aktie jedoch noch etwas entfernt. Ausschlaggebend für den weiteren Verlauf würden aber die Produktionszahlen der Tesla-Modelle sein, man dürfe also gespannt sein!Für ein frisches Kaufsignal müsse die Tesla-Aktie zumindest den kurzfristigen Abwärtstrend um 335,00 US-Dollar überwinden. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Kurszuwachs zunächst an 360,00 US-Dollar an, darüber sogar an die Jahreshochs aus 2017 bei 389,61 US-Dollar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.01.2018)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:269,00 EUR +0,94% (03.01.2018, 16:15)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:269,00 EUR +1,28% (03.01.2018, 16:23)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:322,80 USD +0,71% (03.01.2018, 16:21)