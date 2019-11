Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (12.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Tencent veröffentliche am Mittwochmittag ihre Zahlen zum dritten Quartal. Das Marktumfeld und die Charttechnik würden nichts Gutes verheißen. "Der Aktionär" verrate, worauf es ankomme.Bei den Gaming-Erlösen könnten Anleger angesichts starker Mobile-Games wie "Peacekeeper Elite" und "Honour of Kings" mit starkem Wachstum rechnen. Ein Indiz für ein starkes drittes Quartal würden auch die Zahlen von SensorTower liefern.Problematisch könnte allerdings die Prognose werden, denn die chinesische Regierung greife erneut mit Regulierungen auf dem Gaming-Markt durch. So würden aufgrund des Jugendschutzes künftig sowohl Spielzeiten als auch Ingame-Ausgaben geregelt. Jugendliche unter 18 Jahren dürften künftig zwischen 22 Uhr und 8 Uhr nicht mehr online und maximal nur noch 90 Minuten pro Tag spielen. Gleichzeitig werde ein personalisiertes Guthabenkonto eingeführt, welches die Ausgaben für Ingame-Items auf umgerechnet 52 Euro pro Monat begrenze.Im Bereich Online-Werbung kämpfe Tencent zudem unverändert gegen die aufstrebende Konkurrenz durch Kurzvideo-Anbieter wie beispielsweise TikTok zu. Daneben könnten sich makroökonomische Unsicherheiten auf die Werbeausgaben chinesischer Firmen auswirken.Die Zeiten eines Wachstums im Bereich von 50 Prozent - wie zuletzt in Q1/2018 - dürften endgültig vorbei sein. "Der Aktionär" rechne dennoch damit, dass die Erwartungen der Analysten erfüllt werden könnten. Spannend bleibe, wie die Tencent-Führung die Auswirkungen der Regulierungen auf die Gaming-Umsätze bewerte. Eine allzu enttäuschende Prognose könnte das abfallende Dreieck im Tencent-Chart schnell nach unten auflösen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Tencent-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link