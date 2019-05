Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (09.05.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Die chinesische Regierung habe verhindert, dass Tencent das Smartphone-Spiel "PUBG Mobile" habe monetarisieren können. Jetzt gebe der Gaming-Konzern das Mobile-Game auf. Doch keine Angst, denn Tencent habe mit "Game for Peace" bereits einen neuen Mobile-Hit auf Lager. Die Tencent-Aktie sei nach der Neuankündigung um vier Prozent nach oben geschossen.Tencent befinde sich auf dem besten Weg, auf dem Mobile-Markt wieder die gewohnten Umsatz- und Gewinnzuwächse einzufahren. Laut den Marktforschern habe China 2018 über knapp 600 Mio. Smartphone-Spieler verfügt, die einen Umsatz von 15,8 Mrd. USD ermöglicht hätten. 2023 sollten es rund 700 Mio. Spieler sein, der Umsatz solle auf 25,5 Mrd. USD ansteigen.Tencents fundamentale Erholung halte an und könne die Aktie weiter antreiben. Dennoch sei nicht alles eitel Sonnenschein, denn Tencent bleibe eine China-Aktie, die im Zuge eines wiederaufflammenden Handelsstreits deutlich korrigieren könne. Dabeibleiben und die Entwicklungen auf der politischen Bühne vorerst aussitzen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2019)Börsenplätze Tencent-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:42,64 EUR -2,78% (09.05.2019, 14:53)