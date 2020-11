Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (06.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Wer nächster US-Präsident werde, habe zuletzt immer noch nicht endgültig festgestanden. Die Wahrscheinlichkeit spreche aber klar für Joe Biden. Das ermutige offenbar Tencent-Käufer: Die Aktie habe gestern und heute in Hongkong neue Allzeithochs erreicht. Es gebe aber noch weitere Aspekte, die den Kursanstieg rechtfertigen würden.Der Tencent-Kurs glänze dieses Jahr grundsätzlich durch Trendstärke. Von Juli bis Ende September habe es eine Korrekturphase gegeben. Dann habe die nächste Aufwärtsbewegung eingesetzt. Unterstützend wirke die starke wirtschaftliche Lage in China. Dazu komme die corona-bedingte Beschleunigung bei der Digitalisierung, von der Tencent als chinesischer Big-Tech-Konzern mit Gaming-Fokus klar profitiere.Vor den Quartalszahlen hätten sich zudem Analysten optimistisch geäußert. Diese Woche habe Morgan Stanley als Kursziel 640 Hongkong-Dollar ausgegeben. Aktuellen Kurs: 614 Hongkong-Dollar.Neben dem allgemeinen Corona-Einbruch im März habe dieses Jahr einzig der Trump-Ärger bei der "Aktionär"-Empfehlung für Unruhe gesorgt. Tencent erziele in den USA zwar kaum Umsatz, pflege jedoch viele Verbindungen in die westliche Gaming-Branche. Auch unter Biden dürften die USA weiter bestrebt sein, Chinas Big-Tech-Einfluss im Westen zu beschränken - allerdings weniger plump und pauschal als unter Trump. Das verringere absehbar die bei Anlegern verhasste Unsicherheit.Mit dem Ausbruch auf ein neues Hoch an der Heimatbörse in Hongkong hat die Aktie zudem ein neues Trendfolge-Kaufsignal generiert, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link