Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (07.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Tencent habe Huya, den größten chinesischen Live-Gaming-Streamingdienst, übernommen. Durch den Kauf von 16,5 Mio. Aktien besitze der Internet-Gigant nun 50,1% von Huya und stärke seine Stellung im chinesischen Gaming-Markt. Tencent sei bereits seit 2018 an dem Unternehmen beteiligt und nutze für diesen Deal eine Kaufoption.Tencent könne mit der Live-Video-Plattform seine eigenen Spiele, wie das sehr beliebte Onlinerollenspiel "League of Legends" oder die zahlreichen Mobile Games, zum Schwerpunkt Streamingangebots machen. Gewissen Einfluss habe Tencent auch bei Huyas größtem Konkurrenten Douyu, an dem der Konzern ebenfalls zu 37% beteiligt sei. Eine enorme Werbefläche, denn 360 Mio. Chinesen würden mindestens einmal wöchentlich Spielestreams schauen. Damit dominiere der Tech-Gigant den riesigen chinesischen Videospiel- und E-Sport-Markt immer stärker. Zum Portfolio würden auch US-Games gehören, wie "Call of Duty Mobile" von Activision Blizzards und die chinesischen Versionen von Nintendos "Super Mario"-Spielen.Durch die Übernahme werde Tencent noch stärker. Die Aktie bleibe für den "Aktionär" ein Kauf, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2020)