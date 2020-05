Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (05.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Tencent sichere sich für 250 Millionen Dollar fünf Prozent am australischen Payment-Dienstleister Afterpay - eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Während die Australier nun schneller nach China expandieren könnten, würden die Chinesen Zugriff auf eine neue Bezahlmethode erhalten. Das sei für Tencent aber nicht der einzige Vorteil. Die Aktie von Afterpay sei gestern nach dem Deal in der Spitze über 36 Prozent gestiegen."Innerhalb Chinas betreiben wir mit WeChat Pay den führenden digitalen Zahlungsdienst. Im Ausland aber investieren wir aktiv in FinTech-Unternehmen, was uns wichtige Einblicke ermöglicht", habe Tencents Strategiechef James Mitchell zum Einstieg bei Afterpay gesagt. Zukünftig wolle Tencent verstärkt in junge, westliche FinTechs investieren, um Zugriff auf neue Technologien und Märkte zu erhalten.Über Tencents WeChat Pay würden rund eine Milliarde Transaktionen täglich ausgeführt. Mit Afterpays Bezahlsystem mit zinsfreien Raten ergänze Tencent sein Payment-Angebot. Durch die Investition habe der Internetgigant aber auch einen ersten Fuß im australischen Payment-Sektor in der Tür.Bisher habe Afterpay über sieben Millionen Kunden in Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Noch dieses Jahr solle nach Kanada expandiert werden. Der Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 habe 136,7 Millionen Dollar (Vorjahreszeitraum: 66,4 Millionen Dollar) betragen.Für den "Aktionär" ist die Aktie von Tencent im chinesischen Techsektor ein Basisinvestment, so Thobias Quaß. (Analyse vom 05.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link