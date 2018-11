Kursziel

Tencent Firma Aktienanalyst Datum 397,00 Buy Goldman Sachs Piyush Mubayi 12.11.2018 365,00 Buy China International Capital Natalie Wu 09.11.2018 411,00 Outperform Credit Suisse Thomas Chong 08.11.2018 520,00 Outperform Macquarie Research Wendy Huang 06.11.2018 422,00 Buy Merill Lynch Eddie Leung 06.11.2018 420,00 Buy Citigroup Alicia Yap 05.11.2018 335,00 Buy Instinet Jialong Shi 29.10.2018 385,00 Buy Jefferies & Co. Karen Chan 24.10.2018 375,00 Buy Daiwa Capital Markets John Choi 17.10.2018 400,00 Overweight J.P. Morgan Alex Yao 10.10.2018 400,00 Buy UBS Erica Poon Werkun 10.10.2018 55,00 USD Overweight Barclays Gregory Zhao 04.10.2018 460,00 Buy CLSA Elinor Leung 20.08.2018 428,00 Buy DBS Vickers Securities Tsz Wang Tam 20.08.2018 396,00 Buy Deutsche Bank Hanjoon Kim 17.08.2018 489,00 Buy UOB Kay Hian Julia Pan Meng Yao 16.08.2018



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

31,24 EUR +3,79% (13.11.2018, 09:08)



Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

30,71 EUR +1,99% (13.11.2018, 08:23)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

273,00 HKD -3,08% (13.11.2018)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (13.11.2018/ac/a/a)







Tencent Holdings Ltd. wird am 14. November die Zahlen zum 3. Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Macquarie Research: Die dort zuständige Analystin, Wendy Huang, stuft den Titel in einer Aktienanalyse vom 6. November unverändert mit "outperform" ein und reduziert das Kursziel von 532,00 auf 520,00 HKD im Zuge einer Kürzung der EPS-Projektionen für 2018 und 2019. Die Analysten von Macquarie Research würden das Umsatzplus bei Tencent Holdings Ltd. in Q3 im Jahresvergleich auf 24% (81 Mrd. RMB) schätzen und sähen sich damit auf einem Niveau mit der Konsensprognose. Die Bruttomarge dürfte auf 44,1% gefallen sein.Dagegen in ihrer Tencent-Aktienanalyse vom 29. Oktober kürzt Jialong Shi, Analyst von Instinet, das Kursziel für die Tencent-Aktie von 449,00 auf 335,00 HKD und bekräftigt das "buy"-Votum. Tencent Holdings Ltd. dürfte im 3. Quartal Umsätze von 84 Mrd. RMB und ein EPS von 1,78 RMB erzielen. Hinsichtlich der Gewinnebene könnte der Markt etwas zu viel vom Unternehmen erwarten. Im Segment mobile Spiele dürfte Tencent eine Erholung schaffen. Im Vergleich zum Vorjahr könnte ein Plus von 10% zu Buche stehen. Sobald aufseiten der Behörden die Neuorganisation abgeschlossen sei, würden auch die Genehmigungsverfahren für neue Spiele wieder aufgenommen.Trump will laut einem Bericht von Bloomberg mit Chinas Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel in Argentinien eine Lösung im schwelenden Handelsstreit erreichen, berichtet Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Tencent-Aktienanalyse vom 2. November. Trump habe bereits seiner Regierung aufgetragen, einen Entwurf für ein neues Handelsabkommen auszuarbeiten. Das freundlichere Sentiment im Handelsstreit unterstreiche der Präsident zudem mit einem Tweet. Er habe eine lange und sehr gute Unterhaltung mit Xi Jinping geführt. Es sei dabei um zahlreiche Themen gegangen, besondere Bedeutung sei jedoch dem Handel zugekommen.