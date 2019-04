Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tencent-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Total-Aktie

(EUR) Rating

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 453,00 Buy Citigroup Alicia Yap 15.04.2019 408,00 Overweight Morgan Stanley Grace Chen 15.04.2019 450,00 Buy HSBC Binnie Wong 12.04.2019 466,00 Buy DBS Vickers Securities Tsz Wang Tam 03.04.2019 420,00 Buy Daiwa Capital Markets John Choi 25.03.2019 415,00 Overweight J.P. Morgan Alex Yao 25.03.2019 427,00 Buy Instinet Jialong Shi 22.03.2019 400,00 Buy Benchmark Company Fawne Jiang 22.03.2019 424,00 Buy Merill Lynch Eddie Leung 22.03.2019



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

44,55 EUR -0,51% (24.04.2019, 20:28)



Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

44,75 EUR -0,35% (24.04.2019, 19:33)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

393,00 HKD (24.04.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (25.04.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 466,00 oder 400,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tencent-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tencent Holdings Ltd. hat am 21. März die Zahlen zum 4. Quartal 2018 veröffentlicht.Laut der Aktienanalyse der Citigroup vom 22. März seien die Quartalszahlen von Tencent Holdings Ltd. besser ausgefallen als befürchtet. Der Pessimismus am Markt sei einfach zu groß gewesen. Die Erlöse in den Bereichen Fintech und Cloud hätten sich unterstützend ausgewirkt. Das Wachstum der Werbeeinnahmen ist dagegen schwächer gewesen als erwartet, so die Analysten der Citigroup weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von DBS Vickers Securities, Tsz Wang Tam, in einer Aktienanalyse vom 3. April das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "buy"-Empfehlung mit einem Kursziel von 466 HKD bestätigt. Das Management von Tencent Holdings Ltd. habe sich hinsichtlich der weiteren Erfolgsaussichten von "Honour of Kings" und einer starken Spielepipeline optimistisch geäußert. Die Analysten von DBS Vicker Securities seien der Ansicht, dass Tencent das Portfolio an Spielen langfristig ausbauen könne. Zuversicht sei ebenfalls in Bezug auf WeChat Moments und Miniprogramme angebracht, so der Analyst Tsz Wang Tam.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Tencent kommt von Morgan Stanley: Analystin Grace Chen hält am Kursziel von 408,00 HKD fest und bestätigt in ihrer Aktienanalyse vom 15. April das "overweight"-Votum. Tencent Holdings Ltd. sei einer der wesentlichen Profiteure der Wiederaufnahme von Genehmigungsverfahren für aus dem Ausland stammende Spiele. Es sei aber noch unsicher, ob die umfangreichen Investitionen in Überlebenskampfspiele auch in einer Monetarisierung münden würden und wenn ja, wie groß die EPS-Beiträge im Falle einer Lizenzerteilung ausfallen würden.Laut Martin Weiss, leitender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", zählen die Aktien chinesischer Techfirmen zu den Top-Performern im laufenden Börsenjahr 2019. Bei Tencent betrage das Plus 30%. Der Anstieg beeindrucke, keine Frage. Verglichen mit der Performance seit dem Börsengang sei der Zuwachs allerdings geradezu lächerlich. Gegründet 1998, habe Tencent erst 2004 den Sprung an den Aktienmarkt in Hongkong gewagt.Wie hätte sich nun ein Investment von Tencent entwickelt? Um Splits bereinigt habe der erste Kurs 2004 0,74 HKD (Hongkong-Dollar) betragen. Am 17.04. habe die Tencent-Aktie an ihrer Heimatbörse den Handel bei 388,80 HKD beendet. Die Performance seit dem IPO: Sagenhafte 52.540%! Mit anderen Worten: Anleger, die am ersten Handelstag für 1.000 Euro Tencent-Aktien kauften, sitzen heute auf einem Paket im Wert von 525.000 Euro, so Martin Weiss von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 18. April.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tencent-Aktie?