Börsenplätze Temenos-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Temenos-Aktie:

98,50 EUR -0,51% (19.04.2018, 09:51)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

117,40 CHF +2,09% (19.04.2018, 11:44)



ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (19.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Die Lizenzeinnahmen hätten in Q1/2018 deutlich über der Analysten- (+19%) bzw. der Konsensprognose (+13%) gelegen, was sich dem guten Europa-Geschäft, der Wachstumsdynamik in allen Regionen und Banksegmenten sowie weiteren Marktanteilszugewinnen (18 Neukunden) verdanke.Die Großbanken würden sich weiterhin auf Digitalisierung, Compliance und Kostenkontrolle konzentrieren. Der Analyst sehe verstärkte Investitionen in Drittparteien-Software, was für 2018 zu höchster Prognosesicherheit bei den Umsätzen und einer ausgezeichnet bestückten Pipeline führe.Der Ausblick für GJ 2018 sei wie erwartet bestätigt worden: Dieser erscheine dem Analysten mit Blick auf das beschleunigte Pipelinewachstum allerdings konservativ: So solle der Umsatz um +10 bis 13% auf USD 825 bis 847 Mio. steigen (VontE: 849,3, K: 844,6), die Softwarelizenzen um +13,5 bis 18,5% auf USD 367 bis 383 Mio. (385,3 bzw. 377,2), das ber. EBIT bei USD 255 bis 260 Mio. liegen (264,3 bzw. 257,0) und die EBITDA-op. FCF-Konversion bei 100% (VontE: 107%).Keine Neuigkeiten zu Fidessa-Transaktion: Ion Investment Group und SS&C Technologies müssten bis 20. April entscheiden, ob sie ein festes Angebot vorlegen möchten oder nicht; danach dürfte Temenos mitteilen, wie es mit Fidessa weitergehen solle.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt mit voller Überzeugung sein "buy"-Rating für die Temenos-Aktie. Das Kursziel laute CHF 166,00. (Analyse vom 19.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link