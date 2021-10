Nach starken Zahlen des Einzelhandelverkaufs habe Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) den Ausblick für das organische Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2021 auf 6 bis 7% angehoben.



Aufgrund erhöhter Nachfrage nach Corona-Tests (Stichwort: Delta-Variante) und neuer medizinischer Plattformen und Medikamente habe Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) den Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben. Der Konzern erwarte nun ein Verkaufswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich zu konstanten Wechselkursen.



Der US-Konsumgüter-Riese Procter & Gamble (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) aus Ohio erwarte für das Geschäftsjahr 2022 weiterhin ein Gesamtumsatzwachstum von 2% bis 4% gegenüber dem Vorjahr. Allerdings rechne der Konzern aufgrund von höherem Kostendruck mit einer Belastung in Höhe von USD 0,90 für den Gewinn je Aktie.



Laut Agenturmeldungen plane Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) bis spätestens 28.10.2021 eine Namensänderung bekanntzugeben. Der Konzern sei bislang nicht bereit gewesen, dies zu kommentieren. (20.10.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mit einem bereinigten EBITDA in Höhe von EUR 501 Mio. hat die Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) gestern Abend das beste Quartalsergebnis seit dem Q3 2008 berichtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die starken Trends der Vorquartale getrieben durch vermehrte Digitalisierung (höhere Bandbreiten, schnellere Geschwindigkeiten, neue Telefone, Kommunikationstechologie-Projekte) hätten auch in Q3 21 angehalten. In Folge des starken Quartalsergebnisses habe Telekom Austria das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr auf plus 3 bis 4 % von plus 2 bis 3% erhöht.