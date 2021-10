3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Telekom Austria-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

7,55 EUR -0,13% (19.10.2021)



Wiener Börse Telekom Austria-Aktie:

7,60 EUR +0,13% (19.10.2021)



ISIN Telekom Austria-Aktie:

AT0000720008



WKN Telekom Austria-Aktie:

588811



Ticker-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TA1



NASDAQ OTC-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TKAGY



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (20.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) unter die Lupe.Telekom Austria habe erneut ein starkes Ergebnis erzielt. Mit einem EBITDA adj. von EUR 501 Mio. habe das Unternehmen das höchste Quartalsergebnis seit Q3 2008 erzielt. Telekom Austria habe daraufhin seine Umsatzprognose auf plus 3 bis 4% von plus 2 bis 3% zuvor erhöht.Die Outperformance von 3% gegenüber der RBI-Schätzung und 5% gegenüber dem Konsens für das adjustierte EBITDA sei hauptsächlich auf über den Erwartungen liegende Umsätze zurückzuführen gewesen (Umsatz von EUR 1.205 Mio., +5,5% im Jahresvergleich). Die EBITDA-Marge adj. von 41,6% habe der Analysten-Prognose von 41,7% entsprochen, habe aber um einen vollen Prozentpunkt über dem Konsens gelegen. Es seien keine Neuigkeiten zu den Funkmasten bekannt gegeben worden.Der Umsatz der Gruppe sei im Jahresvergleich um 5,5% gestiegen, wobei die Serviceumsätze in allen Märkten zugelegt hätten, sowohl im Mobilfunk (+8,8%) als auch im Festnetz (3,0%, insbesondere durch IKT-Projekte). Neben Slowenien (+1,1%) seien die Serviceumsätze in den CEE-Märkten zwischen sehr starken Raten von 9,4% (Weißrussland) und 14,6% (Serbien und Nordmazedonien) gestiegen. In Österreich hätten sich die Serviceumsätze um 4,1% erhöht. Das starke Umsatzwachstum habe zu einem EBITDA adj. von EUR 501 Mio. geführt, ein Plus von 8,4% gegenüber dem Vorjahr (Österreich +5,0%, CEE +11,3%).Die Haupttrends der letzten Quartale, die durch die zunehmende digitale Transformation unterstützt würden, würden weiterhin die Nachfrage nach Telekommunikationsdiensten von Privat- und Geschäftskunden treiben (höhere Bandbreiten, schnellere Geschwindigkeiten, neue Handys, mobile WLAN-Router und IKT-Projekte). Ein Aufschwung bei den Roaming-Umsätzen habe zusätzliche positive Auswirkungen gehabt. Telekom Austria habe angegeben, dass Roaming einen positiven Einfluss auf den Umsatz von ca. 1% und auf das EBITDA von ca. 2% gehabt habe.Was dem Analysten besonders gefallen habe: 1) Österreichische EBITDA-Marge (adj.) von 44,6% (RBI-Schätzung 43,9%, Q3 20 43,5%; inflationsbedingte Preiserhöhungen, Roaming), 2) Anstieg der Service-Umsätze um 10% in Kroatien (mobiles Kerngeschäft, WLAN-Router, Roaming), 3) serbisches EBITDA-Wachstum von 22,5% (neues Tarifportfolio nach Rebranding, EBITDA-Marge von 33,5% vs. 30,9% in Q3 20; RBI-Schätzung. 33,0%), 4) Die Nettoverschuldung sei von EUR 3,2 Mrd. am Ende des GJ 20 auf EUR 2,9 Mrd. reduziert worden, was dem 1,7Fachen EBITDA entspreche.Telekom Austria erhöhe die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf plus 3 bis 4% im Jahresvergleich, was einem Umsatz von EUR 4.686 bis 4.732 Mio. entspreche (der vom Unternehmen ermittelte Konsens liege bei EUR 4.692 Mio.), im Vergleich zu vorher plus 2 bis 3%. Die Capex-Prognose ohne Berücksichtigung der Kosten für Frequenzen sei mit rund EUR 800 Mio. bekräftigt worden. Der Betreiber gebe keine Ergebnisprognose ab (Konsens erwarte ein EBITDA adj. von EUR 1.744 Mio., RBIe von EUR 1.702 Mio.).Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erwartet eine Aufwärtsrevision der Schätzungen. (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen