7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Telekom Austria-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

7,93 EUR +0,13% (09.02.2022, 08:10)



Wiener Börse-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

7,97 EUR +0,50% (08.02.2022, 17:37)



ISIN Telekom Austria-Aktie:

AT0000720008



WKN Telekom Austria-Aktie:

588811



Ticker-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TA1



Wiener Börse-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TKA



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (09.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) unter die Lupe.Positiv hervorzuheben seien das leicht über den Erwartungen liegende Quartalsergebnis, der Ausblick für 2022 sowie die Verringerung der Nettoverschuldung. Andererseits laste die Ankündigung steigender Investitionsausgaben auf den Cashflow-Erwartungen.Das bereinigte EBITDA in Höhe von EUR 421 Mio. sei im Jahresvergleich um 9,0% gestiegen und habe die Prognose der Analysten der RBI und die Markterwartungen um 4,0% bzw. 2,6% übertroffen. Die leichte Outperformance gegenüber den Schätzungen der Analysten der RBI sei vor allem auf einen höheren Ergebnisbeitrag des Heimmarktes Österreich zurückzuführen (hohe Marge von 37,4% in Q4 vs. RBI-Schätzung von 35,3%), während die CEE-Aktivitäten weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten.Telekom Austria habe die anhaltend starke Nachfrage nach Breitband- und Mobilfunkprodukten, Wifi-Routern sowie Kommunikationstechnologie-Lösungen betont. Während der Umsatz im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, sei der Nettogewinn mit nur EUR 40 Mio. etwa 50% unter den Prognosen gewesen, was auf eine deutlich höhere effektive Steuerquote von 69% in Q4 zurückzuführen sei. Obwohl dies kein ungewöhnliches saisonales Muster für Telekom Austria sei, sei der Effekt dieses Mal stärker gewesen und durch die geringere Nutzung von steuerlichen Verlustvorträgen und ein höheres zu versteuerndes Einkommen in Kroatien aufgrund einer Rückbuchung von Wertminderungen ausgelöst worden.Die Prognose für das GJ 22e deute auf eine Aufwärtsrevision der Markterwartungen hin. Telekom Austria prognostiziere ein Umsatzwachstum von ca. 3% und eine weitere Steigerung der EBITDA-Marge. Dies deute auf ein bereinigtes EBITDA von zumindest rund EUR 1.850 Mio. hin, was etwas über der aktuellen RBI-Schätzung (EUR 1.808 Mio.) und den Konsensschätzungen (rund EUR 1.820 Mio.) liege. Das Unternehmen erwarte, dass das Festnetzgeschäft weiterhin von der Nachfrage nach höheren Bandbreiten, der steigenden Bedeutung von TV-Inhalten und dem schnell wachsenden IT-Projektgeschäft profitieren werde. Die Investitionen würden voraussichtlich um rund 15% auf über EUR 1 Mrd. (RBI schätzt EUR 800 Mio.) steigen, was auf höhere Glasfaserinvestitionen und den Breitbandausbau zurückzuführen sei.Die Analysten der RBI sähen das Quartalsergebnis als "neutral" für die kurzfristige Aktienkursentwicklung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.