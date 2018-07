Börse Frankfurt-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

7,50 EUR +1,90% (18.07.2018, 12:43)



Wiener Börse Telekom Austria-Aktie:

7,53 EUR +0,94% (18.07.2018, 13:23)



ISIN Telekom Austria-Aktie:

AT0000720008



WKN Telekom Austria-Aktie:

588811



Ticker-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TA1



NASDAQ OTC-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TKAGY



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 16.000 MitarbeiterInnen per 31. Dezember 2013 und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (18.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von Investmentanalyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Telekom Austria Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY).Telekom Austria habe den Umsatz im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres leicht um 1,5% auf 1,1 Mrd. steigern können (Konsens 1,09 Mrd. EUR). Erneut seien Serbien und Bulgarien die Regionen mit dem stärksten Wachstum gewesen, während die Erlöse auf dem wichtigen Heimatmarkt nur marginal hätten zulegen können. Das Wachstum sei in erster Linie auf höhere Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten und einer soliden Entwicklung des Festnetzgeschäftes für Privatkunden zurückzuführen gewesen. Das EBITDA sei mit 356,4 Mio. EUR ebenfalls etwas besser als erwartet (349 Mio. EUR) ausgefallen, wobei auch hier vor allem die kleineren Auslandsmärkte positiv herausgeragt hätten. In Österreich habe das EBITDA mit 229 Mio. EUR leicht unter der Analysten-Prognose (232 Mio. EUR) gelegen.Wie im ersten Quartal seien auch in Q2 Markenwertabschreibungen aufgrund des Rebrandings in einigen Märkten angefallen, die das EBIT mit 95,5 Mio. EUR deutlich niedriger habe ausfallen lassen als im Vorjahr (129,6 Mio. EUR). Alles in allem hätten die Umsatz- und Ergebniszahlen in Q2/18 leicht über den Erwartungen gelegen. Den kompletten Quartalsbericht werde Telekom Austria am 24. Juli vorlegen. Den Ausblick auf das Gesamtjahr (Umsatz +1 bis +2%, Investitionen von etwa 750 Mio. EUR) habe das Management beibehalten, womit der Analyst auf Basis seines DCF-Modells ein unverändertes Kursziel von 7,65 EUR abgeleitet habe.Das "halten"-Rating für die Telekom Austria-Aktie bestätigt Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, daher. Das größte Risiko für seinen Investment Case sehe er in einer unerwarteten Verschärfung des Wettbewerbs in für Telekom Austria wichtigen Regionen. (Analyse vom 18.07.2018)Börsenplätze Telekom Austria-Aktie: