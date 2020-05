XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

4,08 EUR -5,23% (19.05.2020, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

4,00 EUR -7,32% (19.05.2020, 12:06)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (19.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Die Q1-Zahlen hätten sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig die Analystenprognosen verfehlt. Zudem habe Telefónica den Ausblick für 2020 zurückgezogen, die bereits angekündigten Dividendenzahlungen aber bestätigt.Telefónica habe auch die Fusion seiner britischen Tochter O2 mit Virgin Media UK, der britischen Telekommunikationstochter des US-Konzerns Liberty Global, bekannt gegeben. Es handle sich dabei um ein 50/50-Joint Venture mit einem Gesamtwert von 31,4 (O2: 12,7; Virgin Media UK: 18,7) Mrd. GBP. Der Nettobarwert der Synergien werde mit 6,25 Mrd. GBP angegeben. Des Weiteren solle die Transaktion, deren Abschluss für Mitte 2021 terminiert sei, die Nettoverschuldung von Telefónica um 5,5 bis 5,8 Mrd. GBP reduzieren können. Nach Kunden würde das fusionierte Unternehmen Marktführer in Großbritannien knapp vor der BT Group werden.Auf den ersten Blick betrachtet, erscheine der Deal positiv, da Telefónica die Marktstellung in Großbritannien deutlich ausbauen und gleichzeitig die eigene Verschuldung reduzieren könne. Jedoch könnte der Preis, den Telefónica mit O2 für Virgin Media UK bezahle, nach Ansicht des Analysten zu hoch sein (EV/OIBDA O2 2019: 7,8 vs. EV/EBITDA Virgin Media UK 2019: 9,3). Jost habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2020e: 0,46 (alt: 0,63) Euro; EPS 2021e: 0,52 (alt: 0,68) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Telefónica-Aktie: