Xetra-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:

2,771 EUR -0,54% (20.05.2020, 13:40)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:

2,777 EUR -1,28% (20.05.2020, 13:41)



ISIN Telefónica Deutschland-Aktie:

DE000A1J5RX9



WKN Telefónica Deutschland-Aktie:

A1J5RX



Ticker-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:

O2D



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:

TELDF



Kurzprofil Telefónica Deutschland Holding AG:



Mit insgesamt 49,4 Millionen Kundenanschlüssen gehört Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) zu den drei führenden integrierten Telekommunikationsanbietern bundesweit. Allein in der Mobilfunksparte betreut Telefónica Deutschland mehr als 45,2 Millionen Anschlüsse - und ist damit in Deutschland Marktführer.



Ziel von Telefónica Deutschland ist es, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen in Deutschland zu werden. Mit der Integration der E-Plus Gruppe treibt das Unternehmen die weitere Digitalisierung seines Geschäftsmodells voran und ermöglicht allen Kunden und Partnern einen einfachen Zugang zur digitalen Welt - ausgerichtet an ihren tatsächlichen Bedürfnissen. Das Unternehmen will seinen Kunden das beste Erlebnis bei Netz, Produkten und Services sowie durch effiziente digitale Strukturen und Prozesse ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.



Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2013 im TecDAX gelistet. Unter ihrem Dach agiert die hundertprozentige, operativ tätige Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG mit ihrer hundertprozentigen Tochter E-Plus Mobilfunk GmbH. Das Unternehmen ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S. A. mit Sitz in Madrid - einem der weltweit größten Telekommunikationsanbieter.



Im Mobilfunkbereich stellt Telefónica Deutschland Privat- und Geschäftskunden umfangreiche Post- und Prepaid-Produkte sowie mobile Datendienste auf Basis der GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie zur Verfügung. DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet gehören ebenso zum Portfolio des integrierten Kommunikationsanbieters. Darüber hinaus ist Telefónica Deutschland ein führender Anbieter von Wholesale-Diensten. Für große, multinationale Geschäftskunden gibt es zudem ein konzernübergreifendes Angebot. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete Telefónica Deutschland einen kombinierten Umsatz 7,5 Milliarden Euro.



Teil des Erfolgskonzepts ist die Mehrmarkenstrategie des Unternehmens: Neben den bekannten Produktmarken O2 und BASE unterhält Telefónica Deutschland zahlreiche Zweit- und Partnermarken. Dazu zählen zum Beispiel AY YILDIZ, Blau, FONIC, netzclub, Ortel Mobile, simyo, AldiTalk oder TCHIBO mobil. Auf diese Weise erreicht das Unternehmen zusätzliche Kundengruppen - und positioniert sich als führender Anbieter von Smartphone-Tarifen und -Produkten.



Als Wegbereiter im Telekommunikationsmarkt treibt Telefónica Deutschland den digitalen Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft voran und übernimmt Verantwortung für die fortschreitende Entwicklung. Der Telekommunikationsanbieter setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch Zugang zur digitalen Welt erhält und von ihren Möglichkeiten profitiert.



Darüber hinaus engagiert sich Telefónica Deutschland als gesellschaftlich verantwortungsvolles Unternehmen für eine faire, ökologisch vertretbare und vorausschauende Gestaltung des Mobilfunks in Deutschland. (20.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Telefónica Deutschland-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Telekomanbieters Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits im September habe Telefónica Deutschland die Prüfung des Verkaufs der eigenen Funkmasten angekündigt. Nun mache der Konzern ernst und peile einen Abschluss in den kommenden Wochen an. Das Modell mache damit weiter Schule und könnte auch als Vorbild für die Deutsche Telekom dienen."Ich bin zuversichtlich, in den nächsten Wochen zu einer finalen Entscheidung in der sehr komplexen Transaktion zu kommen", habe Telefónica-Vorstandschef Markus Haas am Mittwoch in München laut Redetext zur Hauptversammlung gesagt. Bei dem Verkauf gehe es um einen großen Teil der fast 19.000 Dachstandorte und der dort montierten sogenannten passiven Infrastruktur - die Sendeanlagen selbst seien davon nicht betroffen.Die Funkmastenstandorte würden nach Angaben aus dem September an die Infrastrukturtochter Telxius der spanischen Konzernmutter Telefónica gehen. "Diese passive Infrastruktur abseits der eigentlichen Funktechnik bindet enorm viel Kapital", so Haas. Der O2-Anbieter wolle in den kommenden Jahren mehr Geld in sein Netz stecken, um die Kundenzufriedenheit zu stärken und die 5G-Technik aufzubauen. "Hohe Investitionen in Masten und Stellflächen für Mobilfunkantennen werden nicht mehr zum limitierenden Faktor der Netzqualität", so Haas.Bereits im April 2016 habe Telefónica Deutschland 2.350 freistehende Mobilfunkmasten an Telxius abgegeben und damit knapp 590 Millionen Euro erlöst. Funktürme und Mobilfunkstandorte würden als attraktives Investment für Investoren gelten, die an einer stabilen Rendite aus den Standortmieten interessiert seien, so zum Beispiel Versicherer.Der Wettbewerber Vodafone wolle seine europäische Funkturmsparte Anfang 2021 an die Börse bringen. Die Deutsche Telekom habe ihre Funktürme schon vor Jahren in eine eigene Gesellschaft ausgelagert, sei aber noch alleinige Besitzerin. "Der Aktionär" habe bereits im vergangenen Jahr gefordert, eine Abspaltung zu prüfen. Eine Realisierung der verborgenen Werte habe der Konzern daraufhin auch nicht ausgeschlossen.Die Telekom drücke ein hoher Schuldenberg von 77,4 Milliarden Euro. Zudem wolle der Konzern weitere Anteile an der Tochter T-Mobile US erwerben. Da könnte ein Verkauf der Funktürme für frisches Kapital sorgen. Die Aktie bleibe auf der Kaufliste.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Telefónica Deutschland-Aktie: