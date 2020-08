XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

3,573 EUR -0,03% (18.08.2020, 14:02)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

3,582 EUR +0,11% (18.08.2020, 14:17)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (18.08.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF), senkt aber das Kursziel von 6 auf 5,50 Euro.Aufgrund des Geschäftsschwerpunkts des spanischen Telekom-Konzerns in einigen der besonders stark von der Corona-Krise betroffenen Ländern sei auch Telefónica stärker als andere große Telekommunikationsgesellschaften von COVID-19 belastet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hinzu kämen deutliche negative Währungseffekte in Lateinamerika (z.T. ebenfalls durch Corona verursacht), die den Bremseffekt zusätzlich verstärken würden. Strategisch seien dagegen alle wichtigen Weichen gestellt, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Organisch dürfte Telefónica bald wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Kaufempfehlung für die Telefónica-Aktie mit einem von 6 auf 5,50 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 18.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Telefonica S.A.: Keine vorhanden.Börsenplätze Telefónica-Aktie: