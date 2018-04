XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

8,384 EUR +0,44% (26.04.2018, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

8,386 EUR +0,18% (26.04.2018, 15:52)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (26.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Der Umsatz sei in Q1/2018 infolge anhaltend deutlicher negativer Währungseffekte um 7,2% (organisch: +1,9%) auf 12,19 (Vj.: 13,13; Analystenerwartung: 12,87; Marktkonsens: 12,20) Mrd. Euro zurückgegangen. Auf berichteter Basis habe sich die Umsatzentwicklung damit das vierte Quartal in Folge verschlechtert. Jedoch habe sich nun auch die Umsatzdynamik auf organischer Basis verlangsamt. Ursächlich hierfür sei allein das Lateinamerikageschäft. Das Konzern-OIBDA sei in Q1/2018 unterproportional zum Umsatz um 3,9% (organisch: +3,3%) auf 3,86 (Vj.: 4,02; Analystenerwartung: 4,14; Marktkonsens: 3,85) Mrd. Euro gesunken und das Nettoergebnis sei um 7,4% y/y geklettert. Die Quartalszahlen seien demnach zwar schlechter als von Friebel erwartet ausgefallen, die Markterwartungen hätten jedoch erfüllt bzw. übertroffen (Nettoergebnis) werden können. Den Ausblick für 2018 habe Telefónica bestätigt. Mit den Q1-Zahlen liege der Konzern im Rahmen der Zielsetzungen. Friebel habe seine EPS-Prognose für 2018 leicht auf 0,75 (alt: 0,78) Euro gesenkt.Angesichts der attraktiven Bewertung, des vergleichsweise stabilen operativen Geschäfts sowie der attraktiven Dividendenpolitik halte Friebel den gegenwärtigen Aktienkurs - nahe des Allzeittiefs - für nicht gerechtfertigt und sehe weiterhin ein deutliches Aufholpotenzial für den Titel.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Telefónica-Aktie. Das Kursziel werde bei 10,50 Euro belassen. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Telefónica-Aktie: