Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Telecom Italia (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) sind gestern um 5,4% nach oben gesprungen, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen einen Anteil von 16% an dem italienischen Sendemasten- und Antennenbetreiber Inwit um rd. EUR 1,5 Mrd. zu verkaufen plant, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sehr stark gewesen sei gestern die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) (+20,0%), nachdem dieses sehr positive Erstdaten zu einem experimentellen Impfstoff gegen Covid-19 veröffentlicht habe. Als Reaktion auf diese Nachrichten hätten insbesondere Aktien aus der Luftfahrt- und Tourismusbranche wie United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) (+21,1%), Marriott (ISIN: US5719032022, WKN: 913070, Ticker-Symbol: MAQ) (+17,4%), Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Ticker: CCL) (+14,6%) und TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) (+14,0%) sowie auch jene des Online-Reisebüros Expedia (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) (+18,6%) massiv profitieren können.Höhere Kurse hätten gestern auch Öl-Werte wie Halliburton (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) (+17,2%) und Marathon Petroleum (ISIN: US56585A1025, WKN: A1JEXK, Ticker-Symbol: MPN) (+15,4%) in Folge eines erholten Ölpreises gesehen. Auch die deutschen Autobauer Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) (+11,3%), VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (+8,3%) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (+7,7%) hätten gestern in der allgemein guten Stimmung stärker zulegen können. (19.05.2020/ac/a/m)