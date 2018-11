Tradegate-Aktienkurs Telecom Italia-Aktie:

0,5442 EUR +2,25% (19.11.2018, 11:22)



ISIN Telecom Italia-Aktie:

IT0003497168



WKN Telecom Italia-Aktie:

120470



Ticker-Symbol Telecom Italia-Aktie:

TQI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telecom Italia-Aktie:

TIAOF



Kurzprofil Telecom Italia S.p.A.:



Telecom Italia S.p.A. (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) ist ein italienischer Telekommunikationsanbieter. Zum Portfolio gehören Plattformen und Infrastrukturen in denen Sprache und Daten in fortschrittliche Telekommunikationsdienste wie die neuesten ICT- und Media-Lösungen umgewandelt werden. Telecom Italia bietet eine breite Palette an interaktiven, flächendeckenden und partizipativen Diensten an, die bei unterschiedlichen Geräten Anwendung finden: bei Mobiltelefonen und in der Festnetz-Telefonie, bei PCs und bei Fernsehern, bei Smartphones, Tablets und TV Set-top Decodern. Dementsprechend können Kunden zwischen verschiedenen Festnetz- und Mobilfunk-Tarifen sowie einem vielfältigen Angebot im Bereich IP-Kommunikation, High-Speed-Verbindungen, Datenverwaltung, Speicherung, Sicherheit und Video wählen.



Telecom Italia stellt Breitbanddienste zur Verfügung, die nahezu 100 Prozent der gesamten Fläche Italiens abdecken. Für Unternehmen hält der Konzern integrierte und auf spezielle Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen parat. Dazu gehören neben speziellen Mobilfunktarifen, IP-Kommunikation und ultraschnellen Verbindungen auch zahlreiche Applikationen im Bereich Datenmanagement und Datenspeicherung, Sicherheit, Videoüberwachung und Management des Stromverbrauchs.



Darüber hinaus ist Telecom Italia im Bereich Cloud Computing aktiv. Dies ermöglicht Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen die Virtualisierung der IT-Infrastruktur und IT-Anwendungen. Die Hauptmarken der Unternehmensgruppe sind Telecom Italia, TIM, Virgilio, La7, MTV Italia und Olivetti. Neben dem italienischen Markt ist die Gesellschaft insbesondere in Lateinamerika aktiv. Der in Brasilien und Argentinien generierte Umsatz trägt wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei. Darüber hinaus hält der Konzern Niederlassungen in Nordamerika, Afrika und Asien. (19.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telecom Italia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Telecom Italia S.p.A. (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF).Die Q3-Zahlen seien überwiegend schwach ausgefallen. Insbesondere negative Währungseffekte aus dem Brasiliengeschäft und schwache Kundenkennzahlen hätten dabei wie bereits schon im Vorquartal belastet. Hinzu sei jetzt noch gekommen, dass eine Firmenwertabschreibung in Höhe von 2,0 Mrd. Euro auf das Geschäft im Heimatmarkt habe vorgenommen werden müssen, weshalb für Q3 unerwartet ein Nettoverlust von 1,4 Mrd. Euro habe ausgewiesen werden müssen. Ursächlich für die Abschreibung seien u.a. der harte Preiskampf sowie die unerwartet hohen Ausgaben für die 5G-Lizenzen gewesen.Daneben belaste Telecom Italia der anhaltende Machtkampf der beiden Großaktionäre. Infolgedessen sei nun der bisherige Konzernchef Amos Genish durch den ehemaligen Merrill-Lynch-Banker Luigi Gubitosi ersetzt worden. Damit sei die Ausgliederung des Netzgeschäfts wieder ein Stück näher gerückt. Für 2018 habe der Analyst seine EPS-Prognose deutlich auf -0,02 (alt: +0,06) Euro gesenkt (EPS 2019e: unverändert +0,06 Euro). Die Geschäftsentwicklung von Telecom Italia könne weiterhin nicht überzeugen. Außerdem seien u.a. die politische bzw. wirtschaftliche Situation in Italien nicht förderlich für den Konzern.Bei einem unveränderten Kursziel von 0,59 Euro bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Telecom Italia-Aktie. (Analyse vom 19.11.2018)Börsenplätze Telecom Italia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Telecom Italia-Aktie:0,5428 EUR +1,95% (19.11.2018, 12:51)