Börsenplätze Teladoc Health-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

165,80 EUR +6,15% (24.03.2020, 11:30)



NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

167,44 USD +18,13% (23.03.2020, 21:10)



ISIN Teladoc Health-Aktie:

US87918A1051



WKN Teladoc Health-Aktie:

A14VPK



Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie Deutschland:

4LL



NYSE-Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie:

TDOC



Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (24.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telemedizin-Spezialisten Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.In der Corona-Krise würden telemedizinische Dienste boomen. Teladoc Health verspüre eine klare Nachfragebelebung, an der Börse eile der Titel von Hoch zu Hoch. Gestern sei der E-Health-Player erneut über 18 Prozent in die Höhe geschnellt und habe bei exakt 168 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Doch die Bewertung sei inzwischen jenseits von Gut und Böse.Analysten würden für das laufende Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 717,4 Mio. Dollar bei einem EBITDA von 65,5 Mio. Dollar erwarten. Unter dem Strich solle ein Verlust von 1,15 Dollar je Aktie in den Büchern stehen. Dem gegenüber stehe eine Marktkapitalisierung von gut zwölf Milliarden Dollar und ein knackiges Kurs-Umsatz-Verhältnis von 17!Das ohnehin wachstumsstarke Geschäft erhalte derzeit einen klaren Boost. Am 13. März habe das Telehealth-Unternehmen einen Besucher-Anstieg bei telemedizinischen Diensten von 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche berichtet. Die Fantasie: Einige Neukunden würden das bequeme Angebot auch nach der Corona-Krise weiter nutzen. Doch dieses Szenario sei in der aktuellen Bewertung eingepreist.Engagierte Anleger lassen die Restposition laufen und setzen kurzfristig auf eine Fortsetzung der Mega-Rally bei der Teladoc Health-Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Kursplus seit Erstempfehlung: 210 Prozent. (Analyse vom 24.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link