Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (11.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Die US-Regierung habe sich am Mittwoch mit Krankenversicherern im Weißen Haus getroffen, bei dem unter anderem die Erstattung von Coronavirus-Tests und das Thema Telemedizin auf der Agenda gestanden hätten. Laut Vizepräsident Mike Pence hätten sich die Versicherer bereit erklärt, die Kosten der Telemedizin zu übernehmen. Teladoc Health zähle zu den führenden amerikanischen Telemedizin-Anbieter, die Aktie habe prompt reagiert.Ein Umsatzwachstum von 32 Prozent auf 553,3 Millionen Dollar, 57 Prozent mehr Online-Arztbesuche (Anzahl: 4,1 Millionen) und ein grandioser Ausblick: Hinter Teladoc Health liege ein wachstumsstarkes Jahr 2019. Doch damit nicht genug. Mit zunehmender Nutzung telemedizinischer Angebote durch die Ausbreitung des Coronavirus könnte sich die Dynamik bei dem Unternehmen fortsetzen.Seit Wochen zeige sich die Teladoc-Health-Aktie immun gegen das Coronavirus und eile von Hoch zu Hoch. Im gestrigen Handel habe der Telemedizin-Spezialist bei 150,97 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Zum Handelsende habe ein Kursplus von 9,4 Prozent auf der Kurstafel gestanden.Trotz der hohen Relativen Stärke und den ungebrochenen Wachstumsaussichten sollten Anleger nun einen weiteren Teil der Position verkaufen, so Michel Doepke. Das Kursplus seit "Aktionär"-Empfehlung betrage inzwischen rund 140 Prozent. (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link