Wie bereits vergangene Woche erwähnt, biete bei ca. 4.150 Punkten die 200-Tage-Linie sowie das untere Bollinger-Band eine technisch starke Unterstützung, die den EURO STOXX 50 im Abverkauf stabilisieren sollte. Sollte der EURO STOXX 50 die 200-Tage-Linie auf die Probe stellen, biete der überverkaufte Zustand eine Chance für eine dynamische Umkehr, wie es bereits im September, November und Dezember letzten Jahres häufiger der Fall gewesen sei. Fundamental betrachtet, werde die FED-Sitzung am Mittwoch ein wichtiges Ereignis darstellen, da Anhaltspunkte über die weitere Ausgestaltung der geldpolitischen Straffungsmaßnahmen erwartet würden. Des Weiteren sei insbesondere in den USA die Gewinnsaison im vollen Gange (z. B. Microsoft, Tesla und Apple). In Deutschland würden diese Woche Sartorius, SAP und die Deutsche Bank über ihre Quartalsergebnisse berichten.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei in der vergangenen Woche richtig unter Druck gekommen und habe satte 4,6% verloren. Er habe bei 34.265 Punkten geschlossen. Die aktuelle Berichtssaison werde zum Verkauf genutzt. Am schwächsten hätten sich die Sektoren zyklischer Konsum (-8,5%), Telekommunikationsdienstleistungen (-7,1%) und Technologie (-6,9%) entwickelt. Auch Finanzwerte seien stark unter Druck gekommen. Deute die Schwäche eventuell darauf hin, dass die Zinserhöhungsphantasie übertrieben sei? Aufgrund des schwachen Handelsverlaufs der Vorwoche sei der Dow Jones unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 35.007 Punkten) gerutscht. Eine rasche Rückeroberung wäre dringend nötig, um mittelfristig optimistisch für die US-Märkte bleiben zu können.



Aus kurzfristiger Sicht seien die US-Börsen nach dem Kursrutsch in überverkauftem Terrain, sodass in dieser Woche eine Gegenreaktion wahrscheinlich sei. Erst dann werde man erkennen können, ob Erholungsversuche zum Verkauf genutzt würden und deshalb kein wirkliches Potenzial entwickeln könnten. Die Analysten würden also erwarten, dass die US-Börsen einen weiteren Rallyeversuch noch im Januar unternehmen würden. Das aktuelle Worst-Case-Szenario sei ein Test des Bereichs bei 33.000 Punkten. Sollte der Dow Jones wirklich auf dieses Level durchrutschen, was aufgrund des nach wie vor nur moderaten Volatilitätsniveaus in einer Art Übertreibung nicht ausgeschlossen werden könne, dann würde dies aus Sicht der Analysten das Aufwärtspotenzial zunächst im Bereich von 35.000 Punkten limitieren.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 170,49%-Punkten. Die Schwäche am Aktienmarkt habe dafür gesorgt, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zum Wochenschluss erneut im negativen Bereich verharrt habe. Vor der am Mittwoch stattfindenden Sitzung der US-Notenbank würden die Analysten keine größeren Ausschläge in die eine oder andere Richtung erwarten. Neben der Geldpolitik komme der Ukraine-Krise große Bedeutung für die weitere Entwicklung am Rentenmarkt zu. Sie würden mit in der Tendenz steigenden Renditen bei Bundesanleihen rechnen.



Mit der letztwöchigen Einschätzung, eine defensivere Positionierung an den Aktienmärkten hätten die Analysten zwar richtig gelegen, jedoch habe sie das Ausmaß der Verluste an den Börsen doch überrascht. Die nächsten Tage würden sie nur geringes Erholungspotenzial sehen, vor allem wegen der FED-Sitzung und des Ukraine-Konflikts. Erst wenn hier Klarheit bestehe, könne es an den Aktienmärkten wieder zu steigenden Kursen kommen. (24.01.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Verkaufswelle an den globalen Aktienmärkten setzte sich auch in der vergangenen Woche fort, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Während die Sorgen im Zusammenhang mit der Omikron-Variante allmählich abebben würden, seien die Anleger wegen anderer Faktoren auf der Verkaufsseite. Zum einen die Angst, dass die US-Notenbank wegen der konstant hohen Inflation ihren geldpolitischen Kurs schneller ändern könnte, als erwartet. Zum anderen bereite die sich immer mehr zuspitzende Krise um die Ukraine Sorgen. Und nicht zuletzt habe die Quartalsberichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks begonnen. In dieser Gemengelage habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 485 Punkte oder 3,04% verloren. In der heutigen Eröffnung starte der DAX erneut mit Verlusten. Gegenbewegungen würden die Analysten für möglich halten, welche aktuell bis 15.630 Punkte (Tief vom 19.01.) gehen könnten. Auf der Unterseite sollte der DAX nicht unter 15.596 Punkte fallen. Ansonsten würden schnell weitere Abgaben bis 15.240 Punkten drohen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 4.229 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht -1,01% nachgegeben. Auf Sektorenebene hätten in der vergangenen Woche nahezu alle Sektoren nachgegeben. Der europäische Automobil- sowie der Bankensektor hätten mit jeweils knapp -4% am stärksten nachgegeben, sodass sie ihre solide Wertentwicklung seit Jahresanfang nicht hätten fortsetzen können. Charttechnisch betrachtet, habe der EURO STOXX 50 die Woche innerhalb der 50- und 100-Tage-Linie geschlossen. Die 100-Tage-Linie habe trotz einer hohen Intraday-Volatilität gehalten werden können, aber ein Ausbruch darunter sei wahrscheinlich, da das RSI mit einem Wert von 45 noch Spielraum bis in den überverkauften Bereich lasse und der Momentum-Indikator seit Jahresanfang konstant nachlasse.