Aufgrund der schwachen Käufernachfrage in den letzten Wochen überrasche der schnelle Anstieg direkt über das 38,2% Fibonacci-Retracement bei 3.780 Punkten. Der Anstieg sei von einem relativ hohen Volumen getragen worden, was sich positiv deuten lasse und Hoffnung auf eine Weiterführung der Rally wecke. Im vorbörslichen Handel deute sich ein freundlicher Wochenstart an. Den nächsten Widerstand würden die Analysten bei der 3.900 Punktemarke sehen, die seit Februar nicht mehr nachhaltig habe überwunden werden können und einen negativen Wendepunkt für anhaltende Verkaufswellen dargestellt habe. Auf der Unterseite stelle das 38,2% Fibonacci-Retracement bei 3.780 Punkten, das mit der 50-Tage-Linie korrespondiere, eine Unterstützungszone dar.



Die US-Börsen hätten am Freitag ihre jüngste Erholung schwungvoll fortgesetzt. Nach dem Kursrutsch insbesondere von Ende April bis Mitte Mai sei es zu vermehrten Käufen gekommen. Dabei seien die vermeintlich günstigen Kurse zum Einstieg genutzt worden. Zusätzlich habe im Laufe der Woche das Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten Zinssitzung stimuliert, das als Beleg für eine nur graduelle Straffung der Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation gewertet werden könne. Damit habe der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit einem Plus von 6,24% den größten prozentualen Wochengewinn seit November 2020 geschafft. Damit habe der US-Leitindex 1.951 Punkte höher gelegen als die Woche zuvor, als der Dow Jones Index auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen sei.



Wegen des Feiertages "Memorial Day" würden die US-Börsen heute geschlossen bleiben. Die marktbreiten Indices S&P 500 und Nasdaq 100 seien ebenfalls überproportional gestiegen. Auch wenn die Angst vor einem zu restriktiven Kurs der FED etwas nachlasse, würden von anderer Seite Gefahren drohen. Man stehe kurz vor Beginn der Quartalsberichtssaison. Anders als bislang würden die Analysten von eher rückläufigen Gewinnentwicklungen bei den Unternehmen ausgehen. Dies könnte die sehr nervösen Märkte erneut belasten und für fallende Kurse sorgen. Gelinge es die 38-Tage-Linie bei 33.251 Punkten zu überwinden, würde dies Potential bis 33.500 Punkten eröffnen. Unterstützungen würden sich im Bereich um 32.600/32.650 Punkte finden.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 152,81%-Punkten. Am Freitag seien noch europäische Staatsanleihen gesucht gewesen. Heute Morgen würden die zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten aus dem Euroraum belasten. Analysten würden hier noch keine Entspannung erwarten, im Gegenteil es werde sogar mit einem erneuten Anstieg gerechnet. Der Spread italienischer Staatsanleihen zu Bund-Anleihen sei erstmals seit einer Woche wieder angestiegen. Die Analysten würden einen Test der 152,49%-Punkten-Marke erwarten.



Nachlassende Zinssorgen hätten zuletzt die Nachfrage nach Aktien wieder ansteigen lassen. Die technische Verfassung habe sich kurzzeitig gebessert. Die anstehende Quartalsberichtssaison könnte jedoch zu erneuten Belastungen führen. Die Analysten würden daher bei einer neutralen Positionierung bleiben. (30.05.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ging am Freitag bei 14.462 Punkten aus dem Handel und schloss die Woche mit einem satten Plus von 481 Punkten ab, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Wie schon in der letzten Ausgabe geschrieben, habe es den Korrekturtrend von Anfang Januar zu überwinden gegolten, um weiteres Aufwärtspotential freizusetzen. Das genannte Ziel von 14.500 Punkten sei fast erreicht worden. Positiv würden die Analysten sehen, dass die 90-Tage-Linie bei 14.381 Punkten nachhaltig überwunden worden sei. Nächste Zielmarke stelle das 61,8% Retracement der Bewegung 16.285/12.439 Punkten bei 14.816 Punkten dar. Die technischen Indikatoren seien in der Summe positiv und würden den kurzfristigen Aufwärtstrend unterstützen. Unterstützungen würden sich bei 14.391 Punkten finden, gefolgt von 14.315, 14.226 und 14.101 Punkten.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.653 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht mit 4,24% deutlich zugelegt. Auf Sektorenebene hätten abgesehen vom Versorgersektor (-1,57%) die meisten Sektoren die Woche mit einem positiven Vorzeichen abschließen können. Der europäische Einzelhandelssektor habe sich mit einem Zuwachs von 6,54% am besten entwickelt. Knapp dahinter habe mit einem Plus von 5,97% der europäische Bankensektor gelegen. Der Stimmungswechsel habe sich charttechnisch bereits vergangene Woche leicht angedeutet, da sich in dem stark überverkauften Umfeld eine Bodenbildung bei dem 23,6% Fibonacci-Retracement bei 3.629 Punkten gebildet habe.