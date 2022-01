Aufgrund der hohen Intraday-Volatilität sei die wichtige 200-Tage-Linie bei ca. 4.150 Punkte im Wochenverlauf mehrfach deutlich unterschritten worden. Der EURO STOXX 50 habe sich zum Wochenabschluss von den starken Verlusten jedoch erholen und sich knapp unter der 200-Tage-Linie stabilisieren können. Ob diese kurzfristige Stabilisierung halten könne, würden die nächsten Tage zeigen. Vorbörslich deute sich heute bereits eine positive Gegenreaktion an. Nichtsdestotrotz sei der EURO STOXX 50 in Anbetracht schwächer werdender Indikatoren technisch angeschlagen. Fundamental betrachtet, würden die EZB- und BOE-Sitzungen am Donnerstag sowie die fortlaufende Gewinnsaison relevant.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,3% zugelegt. Er habe bei 34.725 Punkten geschlossen. Positiv zu erwähnen sei der Energie-Sektor mit einem Plus von 5%. Die Berichtssaison entwickele sich weiter robust. Rund ein Drittel der Dow-Titel hätten in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt. So habe man gute Quartalsergebnisse u.a. von Apple, Microsoft, Visa und American Express gesehen. Lediglich 3M und Caterpillar hätten negativ reagiert. Die Futures-Märkte hätten nach der der Sitzung der US-Notenbank begonnen, weitere Zinserhöhungen einzupreisen, nachdem diese explizit vor höheren Inflationsrisken gewarnt habe und die Geldpolitik deshalb anziehen müsse. Die zehnjährige US-Staatsanleihe habe jedoch kaum auf diese Aussagen reagiert.



Es sei ein volatiler Handelsverlauf in der letzten Woche gewesen, gleich am Montag sei der Dow im Tief auf 33.150 Punkte gerutscht. Die Analysten hätten hier den Bereich bei 33.000 Punkten in der Vorwoche als Worst-Case-Szenario genannt. Der schwierige Handelsverlauf im Januar habe aus ihrer Sicht für eine effektive Bereinigung der US-Märkte gesorgt. Die überhitzten Indikatoren hätten abgebaut werden können. Sie würden ähnlich attraktiv wie im März 2020 erscheinen, als die Corona-Krise ihren Höhepunkt erreicht habe.



Insofern würden die Analysten auch in dieser Woche von steigenden Kursen ausgehen und mit einer zügigen Rückeroberung der wichtigen 200-Tage-Linie (aktuell bei 35.018 Punkten) rechnen. Auch die negative Stimmung seitens der Marktteilnehmer sollte für die nötige "wall-of-worry", also die "Mauer der Angst" sorgen und so nach und nach neue Käufer anziehen. Die Analysten seien also für die nächsten Wochen positiv gestimmt und würden mindestens mit dem Erreichen des Bereichs bei 35.519 Punkten, als auch 35.629 Punkten rechnen. Kurzfristige Schwäche würden sie aktuell zum Positionsaufbau nutzen.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 169,87%-Punkten. Trotz der jüngsten Erholungsversuche gelinge es dem Bund-Future nicht, seinen seit dem 20. Dezember bestehenden Abwärtstrend nach oben aufzulösen. Vielmehr rücke ein Test der Unterstützung bei 169,13/168,95%-Punkten in greifbare Nähe. Am Freitag habe es erste Käufe in Bundesanleihen gegeben, die ihre zuletzt gesehenen Verluste leicht hätten kompensieren können. Gesucht seien heute italienische Staatsanleihen, nachdem die Wahl des Staatspräsidenten doch noch von Erfolg gekrönt sei. Sollte die genannte Unterstützung nicht halten, würden mittelfristig Abgaben bis zum Kontrakttief bei 167,69%-Punkten drohen.



Noch hätten die Bären die Oberhand an den Börsen. Gelinge es die genannten Widerstände nachhaltig zu überwinden, könnten die alten Aufwärtstrends wieder in den Vordergrund rücken. Langfristige Investoren könnten erste vorsichtige Positionen in arg gebeutelten Technologiewerten aufbauen. (31.01.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Das Handelsgeschehen am deutschen Aktienmarkt erinnerte in den letzten Tagen erneut an eine Achterbahnfahrt, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Nach starken Verlusten sei es immer wieder zu Gegenbewegungen gekommen. Dennoch habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der letzten Woche 285 Punkte oder 1,83% verloren. Vor allem die Angst vor einer über den Erwartungen liegenden Straffung der Notenbank-Geldpolitik habe die Anleger veranlasst, Kasse zu machen. Am Freitag sei es an den US-Börsen zu einer starken technischen Gegenbewegung gekommen.Die asiatischen Börsen hätten davon ebenfalls profitiert und würden dem DAX heute weiteren Auftrieb geben. Aktuell notiere der Index knapp oberhalb der 15.500 Punkte-Marke. Technisch besitze der DAX Aufwärtspotential bis 15.587 Punkten. Darüber würden die 200-Tage- sowie die 38-Tage-Linie bei 15.610 bzw. 15.710 Punkten warten. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen bei 15.319 Punkten finden, gefolgt von 15.124 sowie 15.015 Punkten. Die technischen Indikatoren seien teilweise stark überverkauft und sollten unterstützend fungieren.