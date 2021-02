Die Marktbreite habe sich im Vergleich zu den Vorwochen wieder verbessern und gemessen an den Titeln, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt lägen, deutlich über 50% steigen können. Der EURO STOXX 50 habe den technisch wichtigen 3.600 Punktebereich wieder nachhaltig erobern und ein weiteres Stärkesignal liefern können. Ausgehend von dem dynamischen Verlaufstief im Januar könnte jedoch auch eine technische Gegenreaktion bis zum ersten größeren technischen Widerstand bei der 38-Tage-Linie bei ca. 3.600 Punkten eintreten. Der vorbörsliche Futures-Handel signalisiere einen sehr freundlichen Wochenstart an den europäischen Börsen.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,0% zugelegt. Er habe bei 31.458 Punkten geschlossen. Am Donnerstag habe der Dow Jones erneut ein neues Allzeithoch erreicht, indem er erstmals die Marke von 31.500 Punkten habe überwinden können. Die US-Börsen würden aktuell von über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnissen, Hoffnung auf einen wirksamen Impfstoff, weiterer fiskalpolitischer Unterstützung und Investitionsdruck unterinvestierter Marktteilnehmer profitieren. Die Analysten würden dennoch zu einer gesunden Skepsis der aktuellen Marktstärke gegenüber raten. Das Momentum habe sich in der vergangenen Woche bereits abgeschwächt, auch Konsumwerte hätten konsolidiert.



Die Stärke sei im Wesentlichen auf spekulative Titel aus der dritten Reihe konzentriert gewesen, was für eine deutliche Schaumbildung an den US-Börsen spreche. Die Analysten würden den US-Markt aktuell technisch überhitzt sehen und von einer Konsolidierung ausgehen. So würden sie davon ausgehen, dass der Dow Jones in dieser Woche das bisherige Allzeithoch bei 31.272 Punkten wieder unterschreiten werde. Im weiteren Februarverlauf könnte eine Konsolidierung bis in den Bereich von 29.200 Punkten führen (Verlaufshoch von Anfang September 2020) und im weiteren Verlauf bis in den Bereich von 28.495 Punkten, dort sei Anfang November ein Gap eröffnet worden. Ein nachhaltiges Überschreiten des Intraday-Hochs vom 11. Februar bei 31.531 Punkten würden die Analysten aktuell für unwahrscheinlich halten.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere aktuell bei 175,42%-Punkten. Im Wochenvergleich habe das Rentenbarometer 21 Ticks verloren. Die technischen Indikatoren seien in der Summe jedoch negativ zu werten, sodass die Analysten mit tendenziell weiter nachgebenden Notierungen beim Bund-Future rechnen würden. Ein möglicher Test des November-Tiefs bei 174 Punkten könnte ein mögliches Anlaufziel darstellen.



Die Aktienmärkte würden auf hohem Niveau konsolidieren. Die Grundtendenz bleibe nach Meinung der Analysten weiter freundlich. Eine technische Gegenreaktion nach unten sei jedoch weiterhin einzukalkulieren. (15.02.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der letzten Handelswoche konsolidierte der Deutsche Aktienindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) auf hohem Niveau, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Zu Wochenbeginn habe zwar noch ein neues Allzeithoch erreicht werden können, im weiteren Wochenverlauf habe dieses Niveau jedoch nicht ganz gehalten werden können. Der Wochenverlust habe jedoch sehr überschaubare 7 Punkte betragen. Für ein neues Kaufsignal müsste die bisherige Höchstmarke von 14.169 Punkten überwunden werden. Im Erfolgsfall könnte ein rascher Anstieg bis zur runden Marke von 15.000 Punkten folgen. Gelinge der Durchbruch nach oben nicht, so sei mit einer Fortsetzung der Konsolidierung auf hohem Niveau zu rechnen. Erste Unterstützungen würden sich im Bereich um 13.850 Punkte befinden, gefolgt von der 50-Tage-Linie, die derzeit bei 13.706 Punkten notiere.Die technischen Indikatoren seien in der Summe freundlich zu interpretieren, sodass die Analysten tendenziell mit einem Ausbruch nach oben rechnen würden. So würden derzeit beispielsweise die beiden technischen Indikatoren Stochastik und der MACD Kaufsignale liefern. Die heutige Markteröffnung sei bislang vielversprechend.