Lange Zeit hätten Papiere von Tech-Unternehmen als Zugpferde der Börse gegolten. Jetzt, da sich der Börsenhimmel eingetrübt habe, möchten Anleger Kursgewinne mitnehmen. Und das gehe eben besonders gut dort, wo die Gewinne am größten seien. "Technologieaktien sind in den vergangenen Jahren einfach unglaublich gut gelaufen", so Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie der DekaBank. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass gerade Tech-Aktien in diesen Tagen verkauft würden.



Doch liege der Negativtrend ausschließlich an externen Faktoren? Wohl kaum. Tech-Konzerne hätten zwar überwiegend solide Quartalszahlen vorgelegt, aber gleichzeitig vorsichtige Wachstumsprognosen für die kommenden Monate ausgesprochen. So nenne Amazon ein Umsatzwachstum, das nur noch halb so groß sei wie am Anfang des Jahres - nämlich 15 anstatt 30%. Auch Facebook schwächele: Während sich Gewinn pro Aktie noch im Rahmen der Börsenerwartungen bewegt habe, würden sich Umsätze und Nutzerzahlen schlechter als prognostiziert entwickeln, vor allem in Europa.



Tech-Gigant Apple habe zwar vor kurzem die 1-Billion-Dollar-Marke geknackt, bleibe aber trotzdem unter den Erwartungen der Anleger - nicht zuletzt, weil das nächste Big Thing der Kalifornier ausbleibe. Google Mutter Alphabet habe es ebenfalls erwischt, dabei seien die Zahlen gar nicht so schlecht gewesen - im Gegenteil, das Unternehmen habe die Erwartungen sogar geschlagen. Doch Anlegern hätten die Umsatzerwartungen für die kommenden Monate nicht gefallen. Einzig und allein Netflix überrasche mit einem starken Kundenzuwachs, auch im laufenden Quartal. Das habe seinen Preis: Anleihen im Nettoumfang von 7,6 Mrd. USD würden für einen negativen Cashflow sorgen, der mit steigenden Zinsen als Bumerang zurückkommen könnte.



Für weniger pessimistische Stimmung sorge das Ergebnis der Midterm-Wahlen in den USA. Mit der Mehrheit der demokratischen Partei im Repräsentantenhaus gehe die Hoffnung einher, dass sich der vom impulsiven US-Präsidenten Donald Trump angezettelte Handelskrieg mit China beruhige. Für Apple und Amazon, die unter den Strafzöllen leiden würden, seien das gute Nachrichten. Auch die Ergebnisse des Forschungsinstituts Gartner würden dafür sprechen, dass ein Ausverkauf der Tech-Aktien zu früh käme, denn im Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) würden die Forscher einen Anstieg der IT-Ausgaben um 2% auf insgesamt 973 Mrd. USD erwarten.



Jahrelang hätten die Tech-Giganten die Börse angetrieben, jetzt würden die FAANG-Werte die Kurse deutlich schwächen. Zwar würden Investoren immer noch viel Wert auf Aktien von Apple & Co legen, allerdings sei der Anteil mittlerweile so gering wie zuletzt in Zeiten der Finanzkrise 2009. Klar sei aber auch, dass die Digitalisierung der Weltwirtschaft ungebrochen sei und der Markt für Tech-Aktien deshalb langfristig stabil bleiben sollte. Kurzfristig werde der Winter für Anleger aber deutlich kälter als in den Vorjahren. Wie lang die kalte Jahreszeit dauern werde, hänge auch davon ab, wann das nächste Big Thing komme, das das vorhandene Marktpotenzial ausschöpfe und damit den Wachstumserwartungen der Börsianer gerecht werde.



Bis dahin böten die fallenden Kurse sicher gute Einstiegschancen für Anleger. Denn generell würden Analysten die Lage nach wie vor positiv einschätzen, was die gesamte Industrie angehe - auch wenn sie gleichzeitig beginnen würden, die oft so luftigen Kursziele langsam nach unten zu korrigieren. Wenn FED-Chef Jerome Powell die geplante Zinserhöhung im Dezember absagen würde, könnte sich der aktuelle Negativtrend nochmals umkehren. Wahrscheinlichkeit: gering. (Ausgabe vom 15.11.2018) (19.11.2018/ac/a/m)







