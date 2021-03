Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

38,25 EUR -10,74% (19.03.2021, 14:22)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

38,56 EUR -10,03% (19.03.2021, 14:07)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (19.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen habe einen Fünfjahresvertrag als neuer Partner und Haupttrikotsponsor von Manchester United unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung sowie weiteren strategischen Marketing-Partnerschaften investiere TeamViewer erheblich in seine globale Markenpositionierung, heiße es am Freitag von Seiten des Unternehmens. Die Vermarktung des erweiterten Produktportfolios werde somit deutlich ausgebaut, um das Umsatzwachstum in allen Regionen und Kundensegmenten nachhaltig zu stärken. Diese Partnerschaft werde zudem die jüngsten Zukäufe von TeamViewer in angrenzenden Marktsegmenten signifikant unterstützen und sei somit ein zentraler Faktor für das langfristige Umsatzwachstum.Das TeamViewer-Markenlogo werde auf der Vorderseite des legendärsten und weltweit meistverkauften Vereinstrikots zu sehen sein, sowohl bei der Herren- als auch bei der Damenmannschaft. Zusätzlich zu den umfassenden Markennutzungsrechten beinhalte die Partnerschaft Projekte im gesamten Manchester-United-Franchise, inklusive der Digitalisierung von Prozessen mit IoT- und Augmented-Reality-Anwendungen, der Datenanalyse sowie interaktiven Fan-Erlebnissen, so TeamViewer weiter.Aufgrund der daher deutlich gestiegenen Marketingausgaben revidiere TeamViewer seine Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2021 auf 49 bis 51% der Billings, habe das Unternehmen am Freitagnachmittag mitgeteilt. Bisher habe TeamViewer 55 bis 57% in Aussicht gestellt. Mittelfristig sollten es um die 50% werden, habe es weiter geheißen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link