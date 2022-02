Allgemeiner Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Die in der Publikation angesprochenen Aktien oder hierauf bezogene Derivate können sich in den Depots, Fonds oder der Vermögensverwaltung von Scherzer & Co. befinden.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,83 EUR +6,24% (04.02.2022, 13:11)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,865 EUR +5,42% (04.02.2022, 12:56)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.02.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Fondsmanager, Vermögensverwalter und Vorstände von Beteiligungsgesellschaften seien immer nah am Markt. "Der Aktionär" habe nachgefragt, welche Small Caps sie für das laufenden Jahr 2022 auf der Watchlist hätten.Bei Dr. Georg Issels, Vorstand der Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co., stehe mit der Aktie von TeamViewer einer der Top-Verlierer aus dem Jahr 2021 auf der Watchlist. "Teure Sponsoringverträge mit Manchester United und dem Formel-1-Team von Mercedes sorgten zudem für viel Kritik." Die Effekte der Marketingaktivitäten sollten aber in zwei bis drei Jahren sichtbar werden.Zudem könnte der Ausbau des Enterprise-Geschäfts TeamViewer zurück auf den Wachstumspfad bringen. "Der Umsatzanteil von aktuell 15 Prozent könnte sich in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln. Zur Verbesserung der Profitabilität sollen jährlich zehn Millionen Euro Kosten eingespart werden", so der Profi. Und: TeamViewer generiere hohe Cashflows, die Verschuldung sinke dadurch sehr schnell.Mit Advanced Blockchain habe der Scherzer-Vorstand einen Inkubator, Investor und Partner in der Blockchain-Industrie auf der Watchlist, der über ein breit angelegtes Portfolio von Krypto-Assets verfüge. Ebenfalls interessant: Bei der Beteiligung an Peaq solle die dezentrale Ladestruktur mit einem großen Automobilhersteller ausgebaut werden. Mit der Unternehmensbeteiligung an der FinPro AG solle zudem in den NFT-Markt vorgedrungen werden.Bei K+S könnten sich die Gewinnprognosen im laufenden Jahr als zu gering erweisen. Hintergrund: Die globalen Spotpreise für Kali würden sich auf einem 13-Jahres-Höchststand befinden. "Die Preisexplosion wird durch die jüngst verhängten US-Sanktionen gegen Belaruskali noch befeuert", so der Experte. Sollten sich die Kalipreise auf dem hohen Niveau halten, lasse sich laut Issels für 2022 ein EBITDA von 1,5 bis 2,0 Milliarden Euro errechnen. "Diese Entwicklung ist nach unserer Einschätzung bisher noch nicht in den Analystenmodellen eingepreist. Wir halten es für gut möglich, dass K+S hier sehr positiv überraschen könnte." Zum Vergleich: Der Konzern selbst habe auf dem Kapitalmarkttag ein operatives EBITDA von einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt. (Analyse vom 04.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link