Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,025 EUR +1,09% (24.11.2021, 16:26)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

11,935 EUR +0,29% (24.11.2021, 16:10)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (24.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Lage bei der TeamViewer-Aktie spitze sich weiter zu. Seit Wochenbeginn stehe das Papier des Göppinger Unternehmens bereits 11% im Minus. Auch am Mittwoch gehe der Abverkauf weiter und bestätige damit das jüngste Verkaufssignal.Die bereits angeschlagene TeamViewer-Aktie sei nach der Prognosesenkung Anfang Oktober abgerauscht und sei dabei unter die Unterstützung am bisherigen Allzeittief bei 21,38 Euro gefallen. Erst nach einem darauffolgenden 40%-igen Abverkauf sei seit Monatsbeginn erstmal Ruhe eingekehrt. Bei rund 12,60 Euro habe der Titel vorerst seinen Boden gefunden. Nun sei die TeamViewer-Aktie am Montag allerdings unter diese Unterstützung gefallen. Auch das zuletzt abfallende Handelsvolumen habe dabei wieder ordentlich zugelegt. Damit sei der Ausbruch nach unten bestätigt worden und der einstige Hoffnungsschimmer auf eine Trendwende sei hinüber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: