Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

44,33 EUR +0,93% (06.08.2020, 11:51)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

44,30 EUR +0,80% (06.08.2020, 12:06)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (06.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Softwareunternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV).Covid-19 habe zu Vorzieheffekten bei Digitalisierungsprojekten geführt. Dementsprechend sei die Wachstumsdynamik in Q1 (Billings +75%) höher als in Q2 (Billings +45%) gewesen. In der Q2-Monatsbetrachtung deute - nach noch starkem April - seit Mai vieles darauf hin, dass sich die Wachstumsraten normalisieren würden.Die Anzahl der zahlenden Abonnenten sei auf 534k (30.6.2019: 368k) gestiegen. Für H2 gebe es zwei Unbekannte: Inwieweit würden sich Insolvenzen im Nachklang der Pandemie in der Bestandskundenbasis niederschlagen und wie stark könne TeamViewer von der strategischen Übernahme der Ubimax profitieren?Die Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH würden davon ausgehen, dass sich die positiven Effekte aus der Übernahme erst ab 2021 spürbar materialisieren würden und TeamViewer, bedingt durch die eigene Kundenstruktur, von einer Insolvenzwelle leicht unterproportional betroffen sein dürfte. Ihre Schätzungen würden die Aktienanalysten unverändert belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link