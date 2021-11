Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (25.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Beim Göppinger Unternehmen laufe es derzeit nicht rund: Seit der Prognosesenkung Anfang Oktober habe die TeamViewer-Aktie mehr als 50% eingebüßt. Neben weiteren Verkaufssignalen habe es in den letzten Tage aber auch eine erfreuliche Meldung gegeben: TeamViewer habe einen neuen Großkunden gewonnen.Wie der Software-Anbieter bereits am Dienstag mitgeteilt habe, gehöre fortan auch Ford zu seinen Kunden. Ab sofort nutze der der US-Autobauer TeamViewers Augmented-Reality-Lösung Frontline, um Kfz-Techniker in ihrem weltweiten Händlernetz aus der Ferne bei der Reparatur und Wartung von Kundenfahrzeugen zu unterstützen, wie es in einer Pressemitteilung geheißen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: