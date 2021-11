Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (05.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Softwareanbieter TeamViewer habe mit seinen Aussagen zum anstehenden Kapitalmarkttag für einen Befreiungsschlag gesorgt. Die Aktie habe seit ihrem Rekordtief über 16 Prozent zugelegt. Das Management stehe nun in der Pflicht, klar aufzuzeigen, mit welchen Maßnahmen es zurück auf die Erfolgsspur kommen möchte. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung.Der Kapitalmarkttag werde am kommenden Mittwoch (10. November) zwischen 14 und 17 Uhr deutscher Zeit als Online-Event stattfinden. Im Anschluss sei eine Q&A-Session geplant. Als Redner würden CEO Oliver Steil und CFO Stefan Gaiser sowie drei weitere Mitglieder des Top-Managements erwartet. Mehr Informationen würden sich direkt auf der Website des Unternehmens finden.Der Konzern habe vor dem Event kaum Details zu den geplanten Maßnahmen durchsickern lassen. Nur so viel: Im Zentrum stehe die Neujustierung der Wachstumsinitiativen und der Kostenstruktur. Denkbar sei, dass der Softwareanbieter Anpassungen an seinem Preismodell (wie etwa Einführung eines Monats-Abos) vornehmen und eine neue Vertriebsstrategie vorstellen werde.Anleger bleiben vorerst der Seitenlinie treu - Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link