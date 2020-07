Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

53,08 EUR -1,01% (10.07.2020, 09:34)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

53,20 EUR -3,27% (10.07.2020, 09:47)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (10.07.2020/ac/a/t)



München (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Während viele Firmen durch die Corona-Pandemie herbe Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, pusht das Virus die Verkaufszahlen von TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV), einem Anbieter von Software für Homeoffice und Fernwartung bzw. -steuerung von Maschinen, wie Thomas Müncher in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Kein Wunder also, dass das Management der Schwaben den Ausblick für 2020 angehoben habe. Für die für künftige Erlöse entscheidenden so-genannten Billings (Rechnungsstellungen) rechne man mit einem Volumen von rund 450 Mio. Euro (bisherige Prognose 420 bis 430 Mio. Euro) und Umsatzerlösen eben-falls von mindestens 450 Mio. Euro (bisher 430 bis 440 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge erwarte man bei 56%.Mit einem Emissionsvolumen von 2,2 Mrd. Euro sei TeamViewer im September 2019 der größte Tech-Börsengang seit dem IPO von Infineon im Jahr 2000 gelungen. Allerdings habe das IPO ohne Kapitalerhöhung auskommen müssen. Die bis zu 84 Millionen angebotenen Aktien zum Ausgabepreis von 26,25 Euro hätten aus dem Bestand des Eigentümers Permira gestammt. Die britische Private-Equity-Firma habe die Softwarefirma 2014 für 870 Mio. Euro gekauft. Ein gutes Geschäft also und Permira bleibe weiterhin noch mit 39% an TeamViewer beteiligt; der größte Vermögensverwalter weltweit, BlackRock, halte mehr als 5% der Anteile.TeamViewer stelle Software zur Geräte-Fernsteuerung und für Videokonferenzen her. Der Technologiespezialist beschäftige derzeit fast 1.000 Mitarbeiter in Europa, USA und Asien. "Die Corona-Pandemie dürfte zu einem Schub in der Digitalisierung führen", freue sich CEO Oliver Steil. Das Technologieunternehmen habe im ersten Quartal 2020 50.000 neue Unternehmenskunden für sein Fernwartungstool gewinnen können, wodurch die Abonnentenzahl auf 514.000 gestiegen sei. Cleverer Marketingtrick: Privatnutzer könnten das Remoteprogramm bis heute kostenlos nutzen, nur Firmen müssten dafür zahlen. Weltweit sei Software der Schwaben mittlerweile auf mehr als 2,25 Milliarden Geräten installiert.Weil dem Unternehmen aus dem Börsengang kein frisches Kapital zugeflossen sei, müsse die weitere Expansion aus den hohen Cashbeständen finanziert werden. "Dazu gehören der Ausbau von Anwendungsmöglichkeiten, Kundensegmenten und globaler Reichweite", erkläre Steil. TeamViewer möchte 2020 und 2021 erst seine Produkte bekannter machen und sich dann verstärkt mit neuen Mitarbeitern um Großkunden kümmern.Doch wegen der stärker werdenden Konkurrenz könnte sich die hohe Profitabilität künftig abschwächen. "Die Eintrittsbarrieren in den Markt sind nicht groß", habe Michael Schäfer, Portfoliomanager Aktien bei Union Investment, gesagt. "Ein stärkerer Wettbewerbsdruck ist das größte Risiko". Neben börsennotierten Unternehmen wie Zoom, Salesforce oder Slack hätten wohl auch Bigplayer wie Microsoft, Apple oder Alphabet bereits Pläne für einen Markteintritt. Zudem sei der Markt von einem großen technologischen Wandel geprägt.Die Aktie sei mit einem KGV für das laufende Geschäftsjahr von mehr als 60 nicht gerade billig. Berücksichtigen müsse man bei dieser Bewertung aber die hohen Wachstumsraten. Dennoch, für einen Neueinstieg sollten Anleger eine Kurskorrektur abwarten, so Thomas Müncher. (Ausgabe 7/2020)