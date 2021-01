Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

40,80 EUR -3,77% (11.01.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

41,20 EUR -0,24% (12.01.2021, 09:02)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (12.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Nach einem Kurssprung der TeamViewer-Aktie am Montagmorgen bis knapp unter 43,90 Euro sei es rasch wieder abwärts gegangen bis etwas über 41 Euro. Während damit der Ausbruchsversuch über die 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend signalisiere, nicht nachhaltig gewesen sei, habe zumindest die 90-Tage-Linie bei rund 41 Euro stützen können. Sie gebe charttechnisch interessierten Anlegern den mittelfristigen Trend an. Bei nun etwas über 42 Euro profitiere das Papier aktuell von der kurzfristigen Unterstützung. Hier verlaufe die 21-Tage-Linie.Nach der starken Entwicklung seit Anfang November 2020 habe die TeamViewer-Aktie zuletzt etwas Federn lassen müssen. Wichtig sei, dass die 200-Tage-Linie schnell nachhaltig zurückerobert werden könne. Anleger sollten sich mit einem Stopp im Bereich von 36 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2021)