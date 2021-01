Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

42,45 EUR +0,12% (11.01.2021, 09:34)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

42,04 EUR -0,38% (11.01.2021, 09:48)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (11.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Softwareanbieter habe auch in Q4 ein deutliches Wachstum hingelegt und seine eigenen Ziele für 2020 leicht übertroffen. Die Rechnungsstellungen (Billings) hätten im Gesamtjahr 2020 nach vorläufigen Zahlen bei rund 460 Mio. Euro gelegen, wie das MDAX-Unternehmen am Montag in Göppingen mitgeteilt habe. Diese Entwicklung beruhe auf einem starken Neugeschäft, getrieben von der erweiterten globalen Vertriebsabdeckung sowie dem breiteren Lösungsportfolio, gepaart mit hohen Renewal-Raten von Bestandsabonnenten.In Q4 seien die in Rechnung gestellten Erlöse währungsbereinigt um 32 Prozent und damit fast so stark wie in Q3 gewachsen. Ohne den Zukauf des Softwarespezialisten Ubimax gerechnet hätten die Billings bei 456 Mio. Euro gelegen, habe es von TeamViewer geheißen. Das sei etwas mehr als das obere Ende der anvisierten Spanne von bis zu 455 Mio. Euro.In Q4 sei die Zahl der Abonnenten von 567.000 auf über 584.000 gewachsen, auch die Zahl besonders großer Kunden habe weiter zugenommen. Die vollständigen Finanzzahlen präsentiere das Unternehmen am 9. Februar.Nach der starken Entwicklung seit Anfang November 2020 habe die TeamViewer-Aktie zuletzt etwas Federn lassen müssen. Am heutigen Montag könne der Titel aber im Zuge der Zahlenbekanntgabe wieder leicht zulegen. Wichtig sei, dass die 200-Tage-Linie schnell nachhaltig zurückerobert werden könne.Anleger sichern sich mit einem Stopp im Bereich von 36 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2021)