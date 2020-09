Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (30.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Mit einem Volumen von rund 2,2 Mrd. Euro habe der Software-Spezialist vor rund einem Jahr den Sprung aufs Parkett geschafft. Die Erfolgsgeschichte des schwäbischen Unternehmens halte weiter an, nach einem Corona-bedingten Kursboom sei eine gesunde Kurskorrektur gefolgt.Die Kommentare und Einschätzungen der meisten Analysten würden weiter positiv bleiben, zum Teil rühre das von den steigenden Infektionszahlen her. Technisch betrachtet habe sich die TeamViewer-Aktie, während der Konsolidierung bis in die Region um 35 Euro und anschließendem Pullback, wieder gut über 41 Euro behauptet. Das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 47,30 Euro, aus der Bewegung von 35 nach 54,72 Euro, bilde kurzfristig einen markanten Widerstand.Ein kraftvoller Spurt über die erste Barriere bei etwa der 43er-Hürde hätte die Indikation, dass die Kursentwicklung der letzten Monate dann als trendbestätigende Flagge zu interpretieren wäre. Gelinge der Ausbruch, rücke also das bisherige Allzeithoch bei 54,72 Euro wieder ins Visier. Anschließend gäbe es deutlichen Spielraum für Kursgewinne.Die TeamViewer-Aktie habe mit der jüngsten Kursdynamik die Chance auf Zugewinne in Richtung 47 Euro aufgetan.Kurzfristig orientierte Trader können somit nach einem Bruch der 43 Euro einsteigen, sollten aber unbedingt mit Stopps arbeiten, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)