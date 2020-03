Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer sei einer der wenigen Gewinner der vergangenen Wochen. Die Aktie habe zu Beginn dieser Woche sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Jetzt vermelde der Mehrheiteigner des Unternehmens die erfolgreiche Platzierung von 22 Millionen TeamViewer-Aktien bei institutionellen Investoren. Der Preis der Aktien steche heraus.Aus einer Mitteilung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der Beratungsgesellschaft Hering Schuppener gehe hervor, dass TeamViewer-Großaktionär Permira mittels seiner Gesellschaft TigerLuxOne 22 Millionen TeamViewer-Aktien erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert habe. Zuvor habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" über ein reges Interesse an den Anteilsscheinen berichtet. Die Papiere hätten für 32 Euro je Stück den Besitzer gewechselt. Die Transaktion gelte angesichts des Volumens als beachtenswert. Sie entspreche 11% des gesamten Aktienkapitals der TeamViewer AG. Permira bleibe auch nach der Transaktion mit einem Anteil von 51,5 Prozent maßgeblich an TeamViewer beteiligt.