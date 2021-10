Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

14,205 EUR -11,14% (11.10.2021, 19:16)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

14,165 EUR -4,62% (11.10.2021, 17:39)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (11.10.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der massive Kurssturz von TeamViewer habe sich am Montag ungebremst fortgesetzt. Zum Handelsende stehe sogar erneut ein zweistelliger Verlust zu Buche. Nachdem der Anbieter von Software für Fernwartungen und Videokonferenzen in der vergangenen Woche die Prognose kräftig gekappt habe, habe Morgan Stanley nun mit einer drastischen Herabstufung reagiert.Analyst George Webb habe die TeamViewer-Aktie von "overweight" auf "equal-weight" abgestuft und das Kursziel deutlich von 48,00 auf 18,50 Euro gesenkt. "Auch wenn das Unternehmen nun seine Ziele überarbeitet hat, bleiben die Risiken weiter bestehen. Es gilt zudem abzuwarten, ob die Kürzungen ausreichen", habe Webb und hofft auf mehr Klarheit anlässlich des Kapitalmarkttages am 3. November geschrieben.In der Vorwoche habe die MDAX -Aktie nach den zusammengestrichenen Zielen ihre Ende September einsetzende Talfahrt beschleunigt und sei auf ein Rekordtief bei etwas über 17 Euro gesackt. Erste Analysten hätten ihre Kursziele zusammengestrichen. Die Bank of America habe wenige Tage nach der Mitteilung ihre Kaufempfehlung aufgegeben. Nun sei Morgan Stanley mit dem Hinweis auf anhaltenden Gegenwind für TeamViewer und auf eine zunehmend trübe Aktienstory gefolgt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link