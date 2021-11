Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (26.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie habe vor Kurzem ein neues Rekordtief markiert. Am Freitag lege das Papiere des Göppinger Unternehmens aber deutlich zu. Grund dafür seien die Sorgen der Anleger vor einer neuen Corona-Variante, die die einstigen Corona-Profiteure erneut beflügeln würden. Doch sollten Anleger jetzt auch wieder auf den ehemaligen Highflyer TeamViewer setzen?Während am Aktienmarkt der Reise- und Tourismussektor einmal mehr unter Druck stehe, würden Stay-At-Home- und Technologie-Papiere zu den großen Gewinnern gehören. Für die TeamViewer-Aktie gehe es am Freitagnachmittag deutlich nach oben. Sollte es zu erneuten Schulschließungen kommen, könnte das Unternehmen von seiner im September veröffentlichten Software-Lösung TeamViewer Classroom profitieren. Diese ähnele bekannteren Anwendungen wie Teams von Microsoft oder Google Classroom, solle dabei aber datenschutzkonformen Online-Unterricht ermöglichen, da alle Datenströme innerhalb der EU bleiben würden.