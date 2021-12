Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Göppinger Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Mit Blick auf die Kursentwicklung werde schnell klar: Es laufe alles andere als rund bei TeamViewer. Dabei hätten einige Verwegene beim Börsengang vor zwei Jahren im Göppinger Fernwartungs-Spezialisten bereits die nächste SAP gesehen. Und Corona habe dann noch das Wachstum des Unternehmens beschleunigt. Die unerfreuliche Gegenwart: Die Aktie kämpfe mit ihrem Allzeittief.Das große Problem: Das Unternehmen habe faktisch unerreichbare Erwartungen geweckt und viel zu lange mit der Revision derselben gewartet. Klar, es sei vor zwei Jahren richtig gut los gegangen. Der schwäbische Software-Anbieter habe sogar den größten Börsengang des Jahres in Europa geschafft. 84 Millionen Aktien seien zu je 26,25 Euro bei neuen Investoren untergebracht worden. Der Kurs sei von einem Tief im Oktober 2019 bei 21,38 Euro bis auf rund 55 Euro im Hochsommer 2020 geklettert.Auch Anfang Februar dieses Jahres schien die Welt noch in Ordnung zu sein. TeamViewer habe nämlich versprochen, bei den Erlösen die magische Milliarden-Marke 2023 zu überspringen. Das wäre mehr als eine Verdopplung gegenüber 2020 gewesen, als der Wert währungsbereinigt bereits um 44 Prozent auf 460 Millionen Euro geklettert sei.Recht habe auch bekanntlich der Markt: Die Aktie habe seit ihrem 2020er Hoch rund 80 Prozent verloren. Am Mittwoch notiere der Titel knapp über der 11-Euro-Marke, nachdem im frühen Handel das Allzeittief bei 10,92 Euro getestet worden sei.Ganz klar: TeamViewer habe viel Vertrauen und Glaubwürdigkeit verloren. Nur wenn die Göppinger klare, eindeutige Verbesserungen im operativen Geschäft vorlegen könnten, gehe es auch für den Aktienkurs aufwärts. Bis dahin seien - mit Blick auf das trübe Chartbild - weitere Kursverluste möglich."Der Aktionär" rechnet damit, dass die 10-Euro-Marke demnächst durchaus berührt werden kann, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 15.12.2021)