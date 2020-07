Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe das Alltagsleben erheblich verändert. Für viele Branchen und Unternehmen bedeute das "hohe Unsicherheiten und Risiken", wie die DZ BANK in einer aktuellen Studie feststelle. Es gebe aber auch Profiteure des "neuen Lebens" mit seiner "neuen Normalität". Dazu zähle ganz klar der Software-Spezialist TeamViewer.Der Trend zum sogenannten "Home Office" spiele zudem den Anbietern der notwendigen technischen Voraussetzungen in die Hände. Als besonders aussichtsreich würden die Analysten deswegen im Themenkomplex Mobiles Arbeiten TeamViewer sehen.Die DZ BANK habe den fairen Wert für TeamViewer von 56 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Der Software-Anbieter für Fernzugang, -steuerung und -wartung dürfte sich weiter schwungvoll entwickeln, habe Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch präsentierten Studie geschrieben. Der Trend in Richtung Fernkonnektivität dürfte länger anhalten und zu starken Entwicklung des freien Mittelzuflusses (Free Cashflow) führen. Wegen des überdurchschnittlichen Wachstumsprofils des Unternehmens, der umfassenden Abdeckung des Konnektivitätsmarktes und der globalen Präsenz sei bei der Bewertung relativ zu Vergleichsunternehmen eine Wachstumsprämie angemessen.Am heutigen Donnerstag gebe die Aktie von TeamViewer erneut kräftig Gas. Bei 54,42 Euro sei ein neues Rekordhoch erreicht worden. Am frühen Nachmittag notiere das Papier 4,4 Prozent im Plus bei 53,96 Euro. Damit sei die Aktie vor Nemetschek und Siltronic der mit Abstand beste Wert des Tages im MDAX. Auch im Ein-Monatsvergleich sei das Papier ganz vorne zu finden. Hier rangiere TeamViewer hinter HelloFresh und Delivery Hero auf Platz 3. Die Luft werde aus bewertungstechnischer Sicht zwar mittlerweile dünner, das Momentum spreche aber weiter klar für die Aktie.Deswegen: Gewinne laufen lassen, mit Stopp bei 42 Euro absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2020)Mit Material von dpa-AFX