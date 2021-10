Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern den tiefsten Stand seit Ende des 1. Quartals 2021 erreicht. Später habe sich die Stimmung jedoch zu verbessern begonnen und der Rückgang sei wieder aufgeholt worden. Ein Blick auf den H1-Chart zeige, dass es dem Index gelungen sei, sowohl über die obere Begrenzung der lokalen Marktgeometrie als auch über die Abwärtstrendlinie zu steigen. Theoretisch deute dies auf eine Umkehr des kurzfristigen Trends hin und kündige eine größere Aufwärtsbewegung an. Dennoch habe sich die Aufwärtsbewegung heute Morgen verlangsamt, als der Preis die Widerstandszone erreicht habe, die durch das 38,2%-Retracement der jüngsten Korrektur markiert werde (Bereich 15.150 Punkte). Sollten wir im späteren Tagesverlauf einen Durchbruch über diese Zone sehen, wäre das nächste Ziel für die Bullen der Bereich am 50%-Retracement, der ebenfalls durch frühere Kursreaktionen gekennzeichnet sei. Etwas oberhalb des 50%-Retracements befinde sich der 200-Stunden-Linie.



Unternehmensnachrichten:



TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) się der Star der gestrigen Börsensitzung in Deutschland gewesen. Die Gründe dafür dürften jedoch bei den Aktionären des Unternehmens nicht gut angekommen sein. TeamViewer habe beschlossen, seine Prognosen zu kürzen, was einen massiven Kurseinbruch von 25% zur Folge gehabt habe. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es für das Gesamtjahr eine bereinigte EBITDA-Marge von 44 bis 46% erwarte, während die vorherige Prognose bei 49 bis 51% gelegen habe. Die Umsatzerlöse würden voraussichtlich 535 bis 555 Mio. Euro betragen, zuvor seien es 585 bis 605 Mio. Euro gewesen, während der Umsatz von 525 bis 540 Mio. Euro auf 495 bis 505 Mio. Euro sinken dürfte.



Der Fahrzeugabsatz der BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) sei im 3. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 12% auf 593.189 Einheiten gesunken. Der Absatz von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden sei im 3. Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr um 43% auf 78.333 Einheiten gestiegen. Auch wenn der Rückgang der Gesamtverkäufe sicherlich nicht positiv sei, erwarte BMW dennoch, die Ziele für das Gesamtjahr 2021 zu erreichen und ein solides Wachstum zu erzielen. Genau wie sein Konkurrent Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) habe auch BMW erklärt, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Halbleiterknappheit in den kommenden Quartalen ein Thema bleiben werde. (07.10.2021/ac/a/m)





Die Aktienmärkte in Europa handeln heute in der ersten Hälfte des Handelstages höher, so die Experten von XTB.Die westeuropäischen Blue-Chip-Indices würden im Tagesverlauf rund 1% höher notieren. Der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) sei der Outperformer und gewinne rund 1,6%. Zu den Nachzüglern gehöre heute der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729), der 0,3% niedriger notiere.