Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Für die rund 2,3 Mio. Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland werden die Gehälter bei einer Laufzeit von 30 Monaten im Durchschnitt um 7,5% erhöht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Anhebung erfolge dabei in drei Stufen: rückwirkend zum 1. März 2018 um 3,19%, zum 1. April 2019 um 3,09% und zum 1. März 2020 um 1,06%. Hinzu komme eine Einmalzahlung von 250,- EUR per März 2018 für die unteren Einkommensgruppen. Einstiegsgehälter würden in allen Entgeltgruppen bis 2020 um 10% angehoben, Auszubildende würden 2018 und 2019 je 50,- EUR mehr Lohn pro Monat erhalten. Durch den Tarifabschluss würden weitere kostspielige Streiks abgewendet. (18.04.2018/ac/a/m)





