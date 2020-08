Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

31,20 EUR 0,00% (18.08.2020, 12:21)



Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

31,22 EUR +0,58% (18.08.2020, 12:05)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 39,5 Mrd. EUR für das Jahr 2019. Der Talanx Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die Anfang 2019 eine Rückversicherungslizenz bekam; seitdem ist die Gesellschaft keine reine Holdinggesellschaft mehr, sondern betreibt auch das operative Geschäft und agiert als konzerninterner Rückversicherer für die Erstversicherungen. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB Versicherungen und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (18.08.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Hannoveraner Versicherers Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX).Der bei Talanx in Q2/2020 verbuchte Ergebnisrückgang habe zu einem Großteil die Tochter Hannover Rück betroffen, weniger die Erstversicherungssparten der Talanx. Hier hätten sich einerseits geringere Covid-19-Belastungen, andererseits sukzessive wirkende Modernisierungsprogramme gezeigt. Da Talanx auch für das H2 mit weiteren Belastungen aus Covid-19 und dem unsicheren Wirtschafts-und Börsenumfeld rechne, und zudem die Hurrikansaison angelaufen sei, habe Sack seine Prognosen für 2020 erneut nach unten angepasst. Auch wenn Buchwerte und KGVs der Talanx optisch recht günstig wirken würden, würden sie doch ein hohes Maß an eingepreister Unsicherheit ausdrücken.Aus diesem Grund bestätigt Volker Sack, Analyst der Nord LB, für risikobewusste Anleger seine Empfehlung "kaufen". Das Kursziel werde aber von EUR 36,00 auf EUR 35,00 gesenkt. (Analyse vom 18.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Talanx AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Talanx-Aktie: