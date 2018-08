Börsenplätze Talanx-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

31,54 EUR -2,29% (14.08.2018, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

31,58 EUR -1,93% (14.08.2018, 17:00)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 33,1 Mrd. EUR für das Jahr 2017. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (14.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Investmentanalyst von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX).Die Zahlen des zweiten Quartals seien durchwachsen ausgefallen. Das Nettoergebnis sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3% auf 219 Mio. EUR gesunken und habe somit die Konsenserwartungen leicht verfehlt. Die Ursachen hätten zum einen im Kapitalanlageergebnis gelegen, das - aufgrund geringerer realisierter Kursgewinne - um 12% auf 944 Mio. EUR zurückgegangen sei. Zum anderen sei die Steuerquote von 25% auf 34% geklettert.Operativ betrachtet habe sich die Lage besser dargestellt: Die Bruttoprämien hätten wie erwartet um 5% auf 8,2 Mrd. EUR zugelegt und die Nettoprämien hätten mit einem Plus von 10% auf 7,4 Mrd. EUR sogar die Marktprognosen übertroffen. Die Combined Ratios (=Verhältnis von Schaden- & Verwaltungsaufwand zu Prämien) in den Segmenten Retail Germany und Retail International hätten etwas besser als prognostiziert abgeschnitten. Die Combined Ratio im Industriegeschäft habe hingegen wegen des Feuergeschäfts (Combined Ratio: 119%) mit einem Anstieg von 97,8% auf 102,3% erneut deutlich die Prognosen (97,5%) verfehlt.Das Management habe den Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 (u.a. Nettoergebnis in Höhe von 850 Mio. EUR) bestätigt - mit einschränkendem Hinweis auf weitere Stornos im US-Lebensrück-Geschäft. Zudem seien deutliche Prämienanhebungen im deutschen Feuerversicherungsgeschäft angekündigt worden (Ziel hier: Combined Ratio unter 100% bis 2020).Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Talanx-Aktie daher unverändert mit "halten" ein. Sein Kursziel liege unverändert bei 35 EUR. (Analyse vom 14.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link