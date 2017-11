Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

33,886 EUR +0,92% (17.11.2017, 16:42)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) ist nach Prämieneinnahmen die drittgrößte deutsche und die achtgrößte europäische Versicherungsgruppe. Talanx arbeitet als Mehrmarkenanbieter mit einem Schwerpunkt in der B2B-Versicherung.



Talanx wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 31,1 Mrd. EUR für das Jahr 2016. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in ca. 150 Ländern aktiv. (17.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse zur an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) fest.Die Q3-Zahlen hätten unter dem Eindruck der beträchtlichen Belastung aus der Hurrikansaison und den Erdbeben in Mexiko gestanden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe wie erwartet der Großteil der Schäden bei der Tochter Hannover Rück gelegen. Im Vergleich zu einigen anderen Wettbewerbern habe sich der Talanx-Konzern - auch aufgrund eines erhöhten Kapitalanlageergebnisses durch die Realisierung von Kursgewinnen - recht gut behaupten können. Den Ausblick 2018 erachte Sack als eher konservativ, was er angesichts der erheblichen Naturereignisse in diesem Jahr gut nachvollziehen könne. Mit großem Interesse werde er die Prämienentwicklung in 2018 verfolgen.Volker Sack, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Talanx-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 34 Euro. (Analyse vom 17.11.2017)Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:33,90 EUR +0,65% (17.11.2017, 16:31)