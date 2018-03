Börsenplätze Talanx-Aktie:



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 33,1 Mrd. EUR für das Jahr 2017. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (19.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Investmentanalyst von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel in Höhe von 35 EUR für die Aktie der Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX).Die heute veröffentlichten endgültigen Geschäftsjahreszahlen von Talanx hätten wenig Überraschungen geborgen, da schon am 7. Februar Eckdaten publiziert worden seien und auch der Geschäftsbericht der Tochter Hannover Rück bereits verfügbar sei.Die Bruttoprämien des Talanx-Konzerns seien im vergangenen Jahr um 6% auf 33 Mrd. EUR und das Kapitalanlageergebnis um 11% auf 4,5 Mrd. EUR gestiegen, während der Nettogewinn (v.a. aufgrund der Hurrikan-Schäden) um 26% auf 672 Mio. EUR eingebrochen sei. Erfreulich sei die Höhe des Dividendenvorschlags ausgefallen: Sie sei mit "mindestens konstant" avisiert worden und habe mit nun 1,40 EUR leicht über dem Vorjahresniveau (1,35 EUR) gelegen.Bei der Zusammensetzung des Ergebnisses nach Sparten habe sich die Dominanz der Sparte Privat- & Firmenkunden International gezeigt. Mit einem Anstieg des EBIT um 13% auf 240 Mio. EUR habe sie für die Hälfte des EBIT der Erstversicherungsaktivitäten gestanden. Die Industrieversicherung sei hingegen auf enttäuschende 109 Mio. EUR (minus 64%) gekommen, die deutsche Lebensversicherung auf 85 Mio. EUR (minus 2%) und die deutsche Schaden- & Unfallversicherung auf 52 Mio. EUR (nach minus 2 Mio. EUR im Vorjahr).Die Talanx-Aktie ist nach Erachten der Analysten der LBBW beim Multiplikatorenvergleich (Gewinne, Substanzwert, Dividende) mit der europäischen Konkurrenz weitgehend fair bewertet.Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, stuft den Titel von Talanx daher unverändert mit "halten" ein. Sein Kursziel liege unverändert bei 35 EUR. (Analyse vom 19.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link